Congo: nouvelles mesures pour inciter à la vaccination

Des mesures supplémentaires pour renforcer la couverture vaccinale contre la Covid-19 au Congo ont été édictées par les autorités sanitaires du pays. 26.09.2021, Sputnik France

afrique

république du congo

vaccination

covid-19

Il est ainsi désormais obligatoire dès le 1er novembre la certification de vaccination pour accéder aux administrations et à certains établissements, indique un communiqué lu samedi à la télévision d'Etat.Dans ce sens, la Coordination nationale Covid-19, structure réunissant le chef de l'Etat, le ministre de la Santé et des spécialistes de la Santé, annonce la mise en place de quatre mesures supplémentaires devant inciter les populations à adhérer à la vaccination, précise le communiqué.Il sera ainsi obligatoire la présentation d'un certificat ou d'une attestation de vaccination pour tout déplacement entre les grandes agglomérations du pays, par air, route, chemin de fer ou voies navigables, au même titre que la présentation d'une preuve de vaccination "pour tous les agents et usagers de l'administration publique (...) pour tout accès aux services publics" d'une part et "pour tout accès aux préfectures, mairies, banques, régies financières, postes et caisses de retraites" d'autre part.Sera également obligatoire la réalisation d'un test PCR aux aéroports et ports du Congo pour tous les passagers en provenance de l'étranger, une mesure qui entrera en vigueur dans les 15 jours à venir, poursuit la même source.Lancée en avril dernier, la vaccination contre la Covid-19 n'a pas encore atteint 6% de la population cible, selon les statistiques officielles. Les autorités envisagent un taux de couverture de 30% en décembre prochain et 60% en juillet 2022.

