Espagne: saisie de plus d'une tonne de cocaïne au large des Canaries

La police espagnole a annoncé, dimanche, la saisie d’une cargaison de plus d'une tonne de cocaïne cette semaine sur un voilier qui se trouvait au large des... 26.09.2021, Sputnik France

La saisie a eu lieu le 20 septembre à bord d'un voilier qui naviguait dans les eaux internationales à l'ouest de cet archipel canarien, a précisé la police dans un communiqué.Lors de l'opération, menée conjointement par les douanes espagnoles et françaises, plus de 1.200 kilos de cocaïne originaire d'Amérique du sud ont été saisis et deux personnes arrêtées, un Espagnol et un Italien.La marchandise "se trouvait sur le pont" du bateau, "qui naviguait sans pavillon", détaille la même source.

