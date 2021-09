https://fr.sputniknews.com/20210926/le-theatre-au-centre-dune-rencontre-du-festival-international-du-theatre-de-casablanca-1051873272.html

Le théâtre au centre d'une rencontre du festival international du théâtre de Casablanca

Le théâtre au centre d'une rencontre du festival international du théâtre de Casablanca

Le comité organisateur du festival international du théâtre universitaire de Casablanca, dont la 33ème édition est prévue au mois d'octobre prochain, compte... 26.09.2021, Sputnik France

2021-09-26T20:18+0200

2021-09-26T20:18+0200

2021-09-26T20:18+0200

afrique

maroc

théâtre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1044917359_0:253:1920:1333_1920x0_80_0_0_c387632458ff97564c831a68184d969b.jpg

Cette édition, qui sera organisée à travers la plateforme de la faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'sik à Casablanca, connaitra la participation de directeurs et de responsables de festivals de théâtre internationaux, dont ceux du Vietnam, de l'Espagne, du Mexique, de l'Italie, de l'Égypte et du pays organisateur le Maroc, indique un communiqué du festival.Cette rencontre va débattre de différents thèmes, notamment le théâtre et son aspect créatif, artistique et culturel, son message et sa valeur ajoutée à la scène culturelle, poursuit-on.Elle va également tenter d'apporter des éléments de réponse concernant l'impact de la pandémie sur les manifestations culturelles, le sort des festivals sous l'ère de cette crise sanitaire, et comment les hommes de théâtre et innovateurs comptent s'y prendre pour faire face aux conséquences, ajoute la même source.Dans le cadre de cette rencontre, le festival international du théâtre universitaire de Casablanca va présenter à l'assistance des propositions pratiques et les nouveautés de sa 33ème édition.

maroc

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, théâtre