Un schéma élaboré de contrebande d’iPhone démantelé en Ukraine

Un réseau qui emmenait en Ukraine des appareils Apple en les dissimulant notamment dans les déchets laissés par les passagers d’avions vient d’être démantelé... 26.09.2021, Sputnik France

Des douaniers ukrainiens ont démantelé un réseau de contrebande qui emmenait des gadgets Apple dans le pays en utilisant un schéma assez ingénieux, a annoncé le Service national des douanes de l’Ukraine.Selon ses informations, des agents de bord d’une compagnie aérienne locale cachaient les produits Apple au sein des conteneurs avec des repas à bord ainsi qu’à l’intérieur des sacs poubelles. Après, les employés d’une entreprise de nettoyage emmenaient les appareils dissimulés au-delà des points de contrôle douanier, prétendant se livrer à leurs besognes habituelles et préparer l’avion à un nouveau vol.Des appareils pour 85.000 euros saisisAyant inspecté un avion en provenance de Dubaï après son atterrissage à l’aéroport kiévien de Borispol, les douaniers y ont découvert près de 90 gadgets, dont des iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord et MacBook Pro. La valeur totale des appareils saisis est estimée à 100.000 dollars (près de 85.000 euros).Le Service douanier précise que le réseau criminel réunissait une dizaine d’individus, qui étaient tous des ressortissants ukrainiens.Plus tôt dans la semaine, les gardes-frontières ukrainiens avaient découvert un jeune migrant afghan installé sur la roue de secours sous le fond d’un véhicule parti de Turquie à destination de la Lettonie.

