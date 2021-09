https://fr.sputniknews.com/20210927/allemagne-le-spd-tend-la-main-aux-verts-et-aux-liberaux-pour-former-un-gouvernement-1051881990.html

Allemagne: le SPD tend la main aux Verts et aux libéraux pour former un gouvernement

Allemagne: le SPD tend la main aux Verts et aux libéraux pour former un gouvernement

Le Parti social-démocrate (SPD) a annoncé lundi vouloir former une coalition avec les Verts et les libéraux démocrates du FDP et a affiché sa détermination à... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T15:25+0200

2021-09-27T15:25+0200

2021-09-27T15:25+0200

international

allemagne

parti social-démocrate allemand (spd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1051875374_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f2b7db67a5f5fa0e0581e4b06cf11ba0.jpg

Pour leur chef de file Olaf Scholz, qui revendique le poste de chancelier, les électeurs allemands ont clairement signifié au bloc conservateur de la chancelière sortante Angela Merkel leur souhait de le voir retourner dans l'opposition après 16 années au pouvoir.Le SPD est arrivé en tête dimanche avec 25,7% des voix devant le bloc conservateur CDU-CSU (24,1%). Les Verts ont obtenu 14,8% des suffrages et les libéraux démocrates du FDP 11,5%.Olaf Scholz a exprimé dimanche l'espoir de conclure un accord de coalition d'ici Noël. Bien qu'arrivé deuxième, son adversaire conservateur Armin Laschet a lui aussi affiché son intention d'essayer de former une coalition gouvernementale.Angela Merkel, qui ne se représentait pas après quatre mandats à la chancellerie, continuera à diriger la première économie d'Europe en attendant la formation d'un nouveau gouvernement.Les pourparlers entre partis doivent commencer ce lundi.Les Verts et le FDP ont déclaré dimanche soir qu'ils parleraient d'abord entre eux pour rechercher des terrains d'entente avant d'engager des négociations soit avec le SPD soit avec les conservateurs.S'il réussit à les convaincre, Olaf Scholz, ancien maire de Hambourg et actuel ministre des Finances du gouvernement de "grande coalition" entre sociaux-démocrates et conservateurs, deviendra à 63 ans le quatrième chancelier SPD de l'après-guerre après Willy Brandt, Helmut Schmidt et Gerhard Schröder.Les partenaires de l'Allemagne, en premier lieu la France, qui doit prendre pour six mois à partir du 1er janvier la présidence de l'Union européenne, risquent néanmoins de devoir patienter de longues semaines avant de savoir quels seront leurs prochains interlocuteurs à Berlin.Une chose paraît certaine : Alternative für Deutschland (AfD) ne semble pouvoir prétendre à aucune responsabilité. La formation d'extrême droite a baissé à 10,3% des suffrages, un net recul par rapport aux 12,6% de 2017 qui lui avaient permis de faire son entrée au Bundestag. Tous les principaux dirigeants politiques allemands ont exclu de s'allier à l'AfD.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

allemagne, parti social-démocrate allemand (spd)