Budapest signe deux nouveaux contrats sur le gaz russe, Moscou réagit aux menaces de Kiev

Le géant russe Gazprom a signé deux contrats avec la Hongrie portant sur la livraison de gaz par deux itinéraires contournant l’Ukraine. Après protestations et... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T20:44+0200

2021-09-27T20:44+0200

2021-09-27T20:48+0200

économie

russie

ukraine

hongrie

ministère russe des affaires étrangères

gazprom

commission européenne

gaz

maria zakharova

turkish stream

La Hongrie a conclu ce lundi 27 septembre deux nouveaux contrats avec Gazprom afin de se procurer 4,5 milliards de mètres cubes de gaz d’ici 2036. Ils entreront en vigueur le 1er octobre, a annoncé le groupe russe.La cérémonie de signature du contrat s’est déroulée en présence de la vice-présidente du conseil d’administration de Gazprom Export, Elena Bourmistrova, et du ministre hongrois des Affaires étrangères et des relations économiques extérieures, Peter Szijjarto.Ce dernier avait précédemment indiqué à Sputnik qu’aux termes des contrats, Gazprom livrerait 3,5 milliards de m3 de gaz via la Serbie et le milliard restant en passant par l’Autriche. Les modalités de l'accord peuvent être modifiées dans dix ans.La Hongrie avait importé 8,637 milliards de mètres cubes de gaz russe en 2020 et 10,522 milliards de mètres cubes en 2019.Diversification du réseau d'approvisionnement en EuropeSelon lui, ce schéma d’approvisionnement de la Hongrie en gaz est devenu possible grâce aux efforts de sociétés bulgares, serbes et hongroises qui ont modernisé leurs systèmes de transport d’or bleu.L’Ukraine promet de saisir la Commission européenneKiev s’est déclaré déçu par le choix de la Hongrie d’importer du gaz russe en contournant l’Ukraine. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a demandé de reporter une réunion de la Commission intergouvernementale ukraino-hongroise pour la coopération économique prévue pour les 29 et 30 septembre à Budapest.Kiev entend demander à la Commission européenne d’"évaluer si le nouvel accord gazier russo-hongrois est conforme à la législation énergétique européenne", indique le communiqué.Le directeur général de l'opérateur ukrainien GTS, Serhiy Makogon, a en outre déclaré sur Facebook que Kiev s’attendait à une réduction notable voire à l’arrêt du transit de gaz par l’Ukraine.L’Ukraine serait jalouse, selon MoscouKiev semble jaloux, à faire part de son intention de saisir la Commission européenne à propos du contrat signé par la Hongrie, a écrit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova sur Telegram.Budapest met Kiev en garde contre les tentatives d’ingérenceCommentant les déclarations des autorités ukrainiennes, le chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto a assuré à Sputnik qu’aucun pays n’avait le droit d’influer sur les décisions de Budapest en matière d’énergie.Selon le ministre, les nouveaux contrats n’ont aucune connotation politique.

Psed En fait, l'Ukraine ne survit, péniblement, que grâce à l'argent russe !! 0

Al AK Exact! De plus, ils doivent toujours une facture de gaz de 10 milliards $ à la Russie. 0

russie

ukraine

hongrie

