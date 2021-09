Canada: "Justin Trudeau a acheté les élections"

"Justin Trudeau a acheté les élections. Le problème, c’est qu’il n’y a aucune gestion financière ici au Canada de la part du gouvernement Trudeau. Des centaines de milliards ont été dépensés depuis quelques années et à chaque loi, à chaque budget présenté, on reporte à plus tard la question savoir comment on va payer ça. Justin Trudeau lui s’en fout. C’est sa popularité qui compte. Le Canada va vers un gouffre financier pour de longues années, ce sont les prochaines générations qui vont payer."