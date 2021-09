https://fr.sputniknews.com/20210927/canadiens-liberes-par-pekinune-defaite-humiliante-pour-le-canada-et-les-etats-unis-1051886819.html

Canadiens libérés par Pékin: "une défaite humiliante pour le Canada et les États-Unis"?

Canadiens libérés par Pékin: "une défaite humiliante pour le Canada et les États-Unis"?

Emprisonnés pendant presque trois ans, les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig ont été relâchés par Pékin en échange du rapatriement de la directrice... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T19:55+0200

2021-09-27T19:55+0200

2021-09-27T19:55+0200

états-unis

chine

joe biden

justin trudeau

canada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1046003176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a98406cbeb91c3850c78ca2e7910613.jpg

"Bon retour chez vous, Michael Kovrig et Michael Spavor", a lancé le Premier ministre Justin Trudeau sur son compte Twitter. Au Canada, l’heure est à la réjouissance depuis que "les deux Michael" –comme on les désigne dans les médias– ont été libérés par les autorités chinoises, le 24 septembre.Ex-ambassadeur canadien en Chine (2012-2016), Guy Saint-Jacques s’exprime à notre micro et voit dans la libération des deux Canadiens la "confirmation qu’il s’agissait une prise d’otages". Il évoque un "succès diplomatique" pour le Canada dans un contexte pour le moins délicat, voire tendu:Le consultant en tourisme Michael Spavor et l’ex-diplomate Michael Kovrig avaient été arrêtés en Chine le 13 décembre 2018 pour espionnage, un peu moins de deux semaines après l’arrestation à Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei.Le Canada avait procédé à son arrestation à la demande de Washington, qui l’accusait de "complot"en vue de commettre une "fraude bancaire". Avant de lui permettre d’embarquer sur un avion pour la Chine, Washington a abandonné ses poursuites contre Mme Wanzhou jusqu’au 1er décembre 2022, en contrepartie d’un accord conclu avec elle. Si tous les termes de l’accord sont respectés d’ici à cette date, les charges pesant contre le numéro deux du géant chinois des télécommunications seront définitivement abandonnées.Après avoir accueilli Mme Wanzhou de manière triomphale à l’aéroport de Shenzhen, Pékin s’est défendu de l’avoir fait revenir au bercail en échange des "deux Michael". Ces rapatriements simultanés font toutefois douter plusieurs observateurs canadiens, parmi lesquels Jean-François Lépine, ancien représentant du Québec en Chine. Pékin considérait aussi le traitement réservé à la dirigeante de Huawei par Washington et Ottawa comme une "persécution politique". Le 27 septembre, le ministère chinois des Affaires étrangères a assuré avoir élargi les Canadiens pour des raisons de santé.Ottawa dans l’ombre de WashingtonDans la foulée de la libération des "deux Michael", le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s’est dit satisfait de les voir de retour chez eux.Avocat auprès de l’Onu et observateur de longue date du Canada sur la scène internationale, André Sirois brosse un tableau moins positif du dénouement de cette saga que Guy Saint-Jacques. Selon lui, il s’agit plutôt d’une "défaite humiliante pour le Canada et les États-Unis":Selon Guy Saint-Jacques, le Canada devra toutefois tirer d’importantes leçons de cet épisode ayant détérioré de manière considérable ses relations avec l’empire du Milieu:Durant les six mois qui ont suivi leur arrestation, Michael Spavor et Michael Kovrig ont enduré des dizaines d’heures d’interrogatoire infligées par les autorités chinoises. Selon ce que rapporte le réseau Radio-Canada, Michael Kovrig n'aurait appris qu'en octobre 2020 l’existence de la pandémie de Covid-19, soit plus de six mois après son déclenchement.De prochains Canadiens "pris en otages" par Pékin?Selon André Sirois, cet épisode montre que les voyageurs canadiens en Chine ne sont plus à l’abri d’être "pris en otages":Dans tous les cas, André Sirois estime que "la Chine a montré une fois de plus qu’elle ne se laissera pas paralyser par les règles internationales ou les accords qu’elle signe".La libération de Michael Spavor et de Michael Kovrig survient dans un contexte où l’influence chinoise au Canada est régulièrement pointée du doigt depuis plusieurs mois. En novembre 2020, Justin Trudeau a formellement accusé Pékin d’utiliser des agents pour intimider ou influencer des Sino-Canadiens sur son territoire.

https://fr.sputniknews.com/20210925/les-deux-canadiens-liberes-de-chine-reviennent-au-canada-1051862239.html

https://fr.sputniknews.com/20210925/la-dirigeante-de-huawei-arretee-au-canada-liberee-apres-un-accord-avec-la-justice-americaine-1051852463.html

Kodovoltas Devinez qui est le camp du "bien" et qui est le camp du "mal". 0

1

états-unis

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

états-unis, chine, joe biden, justin trudeau, canada