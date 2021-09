https://fr.sputniknews.com/20210927/guterres-les-avancees-mondiales-ne-peuvent-etre-eclipsees-par-un-conflit-nucleaire-1051877724.html

Guterres: les avancées mondiales "ne peuvent être éclipsées par un conflit nucléaire"

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a souligné, dimanche, que les efforts visant à stimuler le développement et à combattre la pandémie... 27.09.2021, Sputnik France

Dans un message à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires (26 septembre), M. Guterres a relevé que le monde vit le “plus grand risque nucléaire” de ces quarante dernières années, notant qu'il y avait encore plus de 14.000 armes nucléaires dans le monde.Plus de 140 pays ont adopté une déclaration visant à améliorer la sécurité nucléaire.Citant ce qu'il a appelé des “signes d'espoir”, le Chef de l’ONU a mentionné l'extension de l'accord entre la Russie et les États-Unis, le New Start, et le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.Il a, en outre, insisté sur la responsabilité des Etats membres de continuer à construire sur ces avancées.Une réunion de haut niveau est prévue pour le 28 septembre afin de permettre aux États Membres de l'Assemblée générale de discuter de la menace des armes nucléaires et de la nécessité de les éliminer.

CiaoBella Certains pays se dotent de meilleurs armes qu'ils peuvent élaborer où se procurer pour se défendre de l'agressivité des états unis. Il est facile de deviner que si Cuba depuis longtemps où plus récemment le Venezuela pouvaient se doter de l'arme nucléaire pour se défendre des USA certainement qu'ils n'hésiteraient pas. Nous avons pu constater que depuis que la CN s'est doter de ces engins elle est beaucoup plus tranquille. 0

