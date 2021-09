https://fr.sputniknews.com/20210927/lassociation-astrazeneca-spoutnik-light-genere-un-niveau-important-danticorps-1051884564.html

L’association AstraZeneca-Spoutnik Light génère un niveau important d’anticorps

Engagée dans les partenariats avec d’autres producteurs de vaccins, la Russie continue de développer de nouvelles solutions vaccinales. La combinaison de... 27.09.2021, Sputnik France

Le Fonds russe d’investissements directs (RFPI), développeur duSpoutnik V, a communiqué des détails sur ses recherches conjointes avec AstraZeneca concernant la combinaison des deux vaccins, exemple de la technique dite de "mix & match" ("mélanger & associer") qui gagne de plus en plus de terrain.Entamée en Azerbaïdjan en février et toujours en cours, l’étude porte sur l’évaluation de la combinaison de l’AstraZeneca et du Spoutnik Light, vaccin unidose, premier composant du Spoutnik V.D’après les données analysées, 20 participants ont d’abord reçu le vaccin suédo-britannique, et 29 jours plus tard, le Spoutnik Light. Au 57e jour d'observation, 85% des volontaires, soit 17 personnes, ont multiplié "par quatre, ou plus, leurs anticorps neutralisants contre la protéine S" du Covid-19, expose la note.Fin août, la RFPI a informé de l’absence d’effets secondaires graves et de cas de contamination au Covid après vaccination chez les 20 premiers vaccinés. En tout, 100 volontaires participent à l’étude.Fin juillet, le RFPI en a entamé une similaire en Russie. Menée sur 150 volontaires, elle prendra fin en mars 2022. Des recherches sont également menées en Argentine et aux Émirats arabes unis.Fabrication locale de l’AstraZenecaL’accord global de coopération entre le centre Gamaleïa, fabricant du vaccin russe, et AstraZeneca a été conclu en décembre 2020.Le 17 septembre, la Russie a annoncé le lancement de la fabrication locale de l’AstraZeneca. Les médicaments seront destinés à l’exportation, d’après le ministère russe de l’Industrie et du Commerce.

