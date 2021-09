"L’épisode Taubira" fait ressortir les difficultés de la vaccination en Guyane, selon Lecornu

https://fr.sputniknews.com/20210927/lepisode-taubira-fait-ressortir-les-difficultes-de-la-vaccination-en-guyane-selon-lecornu-1051881399.html

Le ministre des Outre-mer est depuis vendredi en déplacement en Guyane où la situation sanitaire est critique avec seulement 30% de la population vaccinée et où les élus refusent d’inciter les habitants à se faire vacciner.Invité en ligne d’Europe Matin ce lundi depuis ce département-région d’outre-mer (DROM), le responsable a fait le point sur une "situation particulièrement tendue" étant donné que l'épidémie sévit en Guyane depuis mars 2020.La sous-vaccination à l’origine de la situationIl a noté que le travail des soignants était compliqué par "les détracteurs qui parfois font courir les fake news les plus invraisemblables" à propos de la vaccination.M.Lecornu a cependant précisé que les élus locaux et Christiane Taubira, n’étaient pas une source de fake news. Pourtant, l’élite locale a du mal à affirmer clairement qu’elle est vaccinée.Déclaration troublante de TaubiraIl a également donné son avis sur la position de l’ancienne ministre guyanaise qui avait récemment refusé d’appeler explicitement la population à se faire immuniser contre le Covid-19.Jeudi 23 septembre, Mme Taubira a déclaré sur RTL qu’elle n’avait pas "vocation à appeler à la vaccination"."Je suis un responsable politique qui n’est pas en exercice et qui, par conséquent, ne dispose pas des éléments d’information qui lui permettraient formellement soit de donner consigne, soit de considérer qu’au vu de ces éléments d’informations je considère que je tiens un propos responsable", a-t-elle détaillé.L’ex-ministre se justifieQuelques heures plus tard, elle s’est justifiée sur Twitter en disant que "les arguments "antivax" sont un tissu d’imbécilités" et qu’elle ne cachait pas qu’elle était elle-même "vaccinée, en Guyane, depuis quatre mois".Vendredi 24 septembre, une autre personnalité guyanaise, cette fois un élu de la République, a tenu le même discours."Je ne peux appeler clairement la population de la Guyane à se faire vacciner, parce que je ne suis pas particulièrement convaincu que c’est la démarche qu’il faut que j’initie aujourd’hui ", a déclaré Gabriel Serville, président de la Collectivité territoriale de Guyane, sur BFM TV, estimant qu’il n’a "pas été élu pour ça".Entre-temps, le bulletin épidémiologique de Santé publique France a annoncé vendredi que "jamais la Guyane n’avait enregistré autant de décès et d’admissions en réanimation" depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

