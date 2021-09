https://fr.sputniknews.com/20210927/macron-vise-par-un-projectile-pendant-une-visite-a-lyon---video-1051880048.html

Macron visé par un projectile pendant une visite à Lyon - vidéo

Macron visé par un projectile pendant une visite à Lyon - vidéo

Lors d’une visite au Sirha, à Lyon, ce lundi 27 septembre, le Président de la République a été la cible d'un jet de projectile. Si sa nature demeure pour... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T13:02+0200

2021-09-27T13:02+0200

2021-09-27T13:55+0200

france

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1051880400_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_baf92fc743b2fc7816280c87f3dd9a3d.jpg

Le déplacement d’Emmanuel Macron au Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Sirha) à Lyon ce lundi 27 septembre a été marqué par un incident. Comme le montre une vidéo réalisée par LyonMag, en plein bain de foule dans les allées d'Eurexpo, le Président a reçu un projectile qui a ricoché sur son épaule gauche.D’après le média, l’objet a été lancé par un jeune homme qui a crié "Vive la révolution". Il s’agissait probablement d’un œuf, qui ne s'est cependant pas brisé, ou d’une boulette de papier.Les images de BFM TV, réalisées sous un autre angle, montrent en effet un jeune homme portant un masque être immédiatement exfiltré après son geste.Lyon Mag rapporte que l’homme a été interpelé et menotté par le service d’ordre, et qu’Emmanuel Macron a demandé à ses équipes de lui parler pour comprendre ses motivations.De son côté, Actu précise que l’incident a agacé le Président qui a lâché: " S’il a quelque chose à me dire, qu’il vienne!".

Syrion L'œuf se marie plutôt bien avec les salades qu'il nous sert au quotidien. 3

Tchetnik Recycle-toi dans le fromage de chèvres, Manu. La politique ne te réussit pas plus qu'à nous... 2

12

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

emmanuel macron