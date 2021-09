https://fr.sputniknews.com/20210927/paris-rejette-les-accusations-dabandon-du-mali-1051890504.html

Paris rejette les accusations d'"abandon" du Mali

Paris rejette les accusations d'"abandon" du Mali

La France a rejeté lundi les accusations d'"abandon" du Mali et d'annonce "unilatérale" de retrait portées par le Premier ministre malien à la tribune de... 27.09.2021, Sputnik France

"La transformation de notre dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale et il est faux d'affirmer le contraire", a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.L'adaptation de ce dispositif a fait l'objet de "consultations avec les autorités sahéliennes et maliennes depuis le sommet de Pau en janvier 2020", a relevé Anne-Claire Legendre au cours d'un point de presse électronique.Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et en réduisant les effectifs des troupes dans la région d'ici à 2023 à 2.500-3.000 hommes contre plus de 5.000 aujourd'hui."La France reste engagée aux côtés du Mali et des autres États du G5 Sahel, à leur demande, dans la lutte contre le terrorisme qui demeure une priorité absolue", "parfois au prix du sang", a ajouté la porte-parole, rappelant qu'un 52e soldat français était mort au combat vendredi dans cette région, au Mali.Projet "élaboré avec les chefs d'État"Le commandant de la force française Barkhane a aussi réfuté toute absence de consultations et tout abandon."Ce n'est absolument pas un abandon", a-t-il martelé, soulignant que les Casques bleus de la Mission de l'Onu (Minusma) et l'armée malienne restaient présents dans ces trois endroits.Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a accusé samedi à l'Onu la France d'un "abandon en plein vol" avec la réorganisation de sa présence militaire au Sahel, ceci après la décision de Bamako d'engager des discussions avec une société paramilitaire privée russe.Il a déploré au passage un "manque de concertation" de Paris et une annonce "unilatérale" sans coordination tripartite avec l'Onu et le gouvernement malien.Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré dans les couloirs de l’Assemblée générale de l’Onu que le Mali s’était adressé à "une société militaire privée russe" après que les forces françaises avaient échoué à évincer les terroristes du pays.

