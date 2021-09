https://fr.sputniknews.com/20210927/pourquoi-les-syndicats-adoptent-des-positions-de-defense-antagonistes-1051883706.html

Pourquoi les syndicats "adoptent des positions de défense antagonistes"

Pourquoi les syndicats "adoptent des positions de défense antagonistes"

Dans ce quinzième cours "d’Anti-néolibéralisme", le Pr Omar Aktouf explique à Sputnik comment les principes de Taylor ont été trahis par les théoriciens du... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T16:56+0200

2021-09-27T16:56+0200

2021-09-27T16:56+0200

international

travail

industrie

droit du travail

cours d'anti-néolibéralisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1045733917_0:66:800:516_1920x0_80_0_0_3f9e476bc4dfb70321430bb1fb1aa93d.jpg

Au XIXe et au début du XXe siècle, la généralisation de la machine, du moteur, du chemin de fer, etc. va apporter dans son sillage la conviction de la nécessité d’organiser le travail suivant des rouages bien réglés, semblables aux automates et aux systèmes mécaniques. La discipline la plus stricte, la spécialisation la plus poussée, la division du travail la plus détaillée et, enfin, la rationalité opératoire, le calcul scientifique et la prévision méticuleuse seraient donc garants d’un succès scientifiquement fondé.C’est dans ce contexte qu’apparaissent les balbutiements de la théorie du management avec des auteurs dont les écrits et les principes allaient servir de première base à cette nouvelle discipline. L’un des plus célèbres est l’ingénieur américain de l’industrie de l’acier Frederick Winslow Taylor (1856-1915), considéré comme le "père de l’organisation scientifique du travail".Taylor a apporté des moyens effectifs pour rendre le travail moins pénible et plus rentable. Il a surtout appelé à des changements et à la mise en place de pratiques de gestion et de relations dirigeants-dirigés.Ce que Taylor a introduit dans la division technique du travail a-t-il été suivi, compris et enseigné?Rappel de vertus tayloriennesDans ses travaux, Taylor mettait en garde contre la poursuite de la quantité au détriment de la qualité, exhortait à la droiture et à l’honnêteté envers les employés. "Il appelait aussi à la collaboration cordiale, au travail en équipe, entre dirigeants et dirigés, et à chercher avec sincérité le bien-être de l’ouvrier. Il exhortait également au respect et à la considération envers les employés. Enfin, il conseillait de partager les bénéfices, après le paiement de tous les frais d’entreprise", rappelle le Pr Aktouf.Ainsi, il s’interroge: "Comment a-t-il été possible de continuer pendant de si nombreuses années à pratiquer un système de gestion complètement bisé par rapport à l’esprit que prétendait y mettre son initiateur?"."Une période favorable à la croissance industrielle"La réponse, selon le Pr Aktouf, tient d’abord au fait que le système de Taylor "a été conçu, mis au point et généralisé pendant une période qui a été peut-être la plus favorable, de tous les temps modernes, à la croissance industrielle".En effet, selon lui, "les empires coloniaux et les deux grandes guerres ont entraîné l’essor des industries occidentales et l’élargissement des marchés. Il a donc été possible, durant les années d’après-guerre, de produire et de faire des profits malgré un gros gaspillage des ressources et du potentiel humain".Taylor trahi?Pour Omar Aktouf, l’économie mondiale n’a pas fini de payer le fait d’avoir oublié, voire transfiguré, les vertus énoncées par Taylor en son temps, provoquant l’accumulation de dysfonctions devenues aujourd’hui de lourds handicaps.Enfin, le Pr Aktouf estime que ce n’est pas pour rien que "les syndicats adoptent des positions de défense antagonistes qui ne peuvent être que renforcées par des directions, pour reprendre les termes de Taylor, toujours plus +égoïstes+, s’arrogeant plus que la part du lion dans la valeur ajoutée, plus injustes, plus jalouses de leurs chasses gardées telles que l’information, l’orientation stratégique ou l’usage des surplus"

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Leçons d’anti-néolibéralisme, émission 15 Leçons d’anti-néolibéralisme, émission 15 2021-09-27T16:56+0200 true PT44M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

travail, industrie, droit du travail, cours d'anti-néolibéralisme, видео