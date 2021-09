https://fr.sputniknews.com/20210927/senegal-le-renflouement-de-lepave-du-joola-ultime-combat-des-familles-des-victimes-1051889901.html

Sénégal: le renflouement de l'épave du "Joola", ultime combat des familles des victimes

Les rescapés et descendants des victimes du Joola ont commémoré le 26 septembre le dix-neuvième anniversaire du naufrage de ce navire qui assurait les liaisons entre Dakar et Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Disparu au large des côtes gambiennes, au moins 1.863 personnes ont été déclarées mortes ou disparues selon un bilan officiel. Aujourd’hui, en dépit des efforts fournis par les autorités sénégalaises visant à satisfaire les doléances des familles des victimes, une revendication fondamentale demeure: le renflouage de l'épave.Élie Diatta est au cœur des négociations entre l’Anfvr/Joola et l’État concernant la matérialisation des accords conclus entre les deux parties. Son frère, Michel Diatta, a disparu dans la tragédie de cette nuit du 26 septembre 2002 avec 27 mineurs âgés de 10 à 15 ans qui étaient inscrits dans son école de football à Ziguinchor.Point délicat de cette affaire, le renflouement du Joola, a été furtivement évoqué par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, présent à Ziguinchor ce 26 septembre pour présider la commémoration de l’événement. Mais il ne semble pas être une priorité immédiate pour l’État sénégalais qui, depuis plusieurs années, défend la thèse de la "complexité" d’une telle opération.Argent, projets, mémorial…L’État sénégalais semble plus disposé à agir sur d’autres éléments du dossier. Quelques jours avant la date anniversaire du naufrage, plusieurs dizaines de millions de francs CFA ont été distribués à des centaines d’orphelins et d’ayant-droits. Les montants vont de 800.000 francs CFA (environ 1.220 euros) à plus ou moins 2 millions de francs CFA (environ 3.048 euros), suivant l’âge. En outre, informe Élie Diatta, 10 millions de francs CFA (15.240 euros environ) ont été remis à l’ANFVR/Joola pour l’entretien des cimetières où reposent les corps qui ont pu être retrouvés. Certains proches de victimes ont commencé à bénéficier d’une réinsertion socioprofessionnelle, en particulier dans les services du ministère de la Culture et à travers des projets financés par l’État.À mi-chemin entre le projet hypothétique de renflouement de ce qui reste du navire et les programmes de prise en charge des personnes impactées par le naufrage, la réalisation du Mémorial Musée Le Joola, à Ziguinchor, pourrait constituer un palliatif. L’infrastructure, confiée à l’entreprise Eiffage Sénégal, devrait être livrée courant 2022 après un retard de plusieurs années dû à "un problème foncier".Cette année, le thème retenu pour célébrer la tragédie du 26 septembre 2002 est: "Naufrage du Joola et gestion de la pandémie: l’irresponsabilité se poursuit". En une "invitation à adopter (…) des comportements citoyens afin de prévenir tout risque sanitaire et sécuritaire préjudiciables à notre survie et de préserver l’État de droit et les valeurs républicaines qui nous garantissent la paix, la prospérité et la sûreté dans notre société", a plaidé Me Kaba.Commémorée sans emphase ces deux dernières années, la tragédie du Joola fait face, en 2021, à la rude concurrence médiatique du grand Magal de Touba. Le hasard des calendriers grégorien et hégirien a imposé la date du 26 septembre comme jour commun de célébration de ces deux événements exceptionnels.

