https://fr.sputniknews.com/20210927/une-centaine-de-migrants-secourus-au-large-de-la-manche-1051878260.html

Une centaine de migrants secourus au large de la Manche

Une centaine de migrants secourus au large de la Manche

Une centaine de migrants, qui tentaient de rejoindre clandestinement les côtes britanniques à bord d’embarcations de fortune, ont été secourus ce weekend au... 27.09.2021, Sputnik France

2021-09-27T10:42+0200

2021-09-27T10:42+0200

2021-09-27T10:42+0200

international

france

migrants

la manche

passeurs de migrants

trafic de migrants

le trafic de migrants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045965831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96f56d65ce7b3527f776c32576953695.jpg

Lors d’une première opération, un patrouilleur des affaires maritimes (PAM) a porté assistance, samedi, à une vingtaine de naufragés en difficulté au large de Dunkerque (nord), avant de récupérer plus tard dans la nuit de samedi à dimanche, "une quarantaine de naufragés", dont certains "en léger état d'hypothermie", au large de Sangatte, 50 kilomètres plus à l'ouest, précise la préfecture dans un communiqué.Ensuite, une autre embarcation en détresse avec à bord une trentaine de migrants au large du Dyck, près de Dunkerque, a nécessité l’intervention d’une vedette côtière de surveillance maritime de la gendarmerie maritime et un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage de la Marine nationale.Les naufragés ont été déposés au port de Boulogne-sur-Mer et pris en charge par la police aux frontières et les pompiers.Depuis la fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants voulant rejoindre le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde des autorités au sujet du danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau.En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de la Manche sur des embarcations de fortune ont été recensées, soit quatre fois plus qu'en 2019.Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé que 26 filières de passeurs avaient été démantelées depuis le début de l'année 2021.

la manche

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, migrants, la manche, passeurs de migrants, trafic de migrants, le trafic de migrants