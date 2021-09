https://fr.sputniknews.com/20210928/amateurisme-de-washington-biden-na-pas-le-temps-de-prendre-son-temps-1051898809.html

Amateurisme de Washington: Biden "n’a pas le temps de prendre son temps"

"Biden a un sentiment d’urgence" et commet des erreurs dans l’exécution de sa politique étrangère, estime Simon Serfaty, professeur de politique étrangère... 28.09.2021, Sputnik France

Joe Biden et Emmanuel Macron ont convenu tous deux dans un communiqué commun que la France aurait pu être mieux traitée lors de son exclusion de la nouvelle alliance indopacifique des États-Unis, de l’Australie et de la Grande-Bretagne contre la Chine. Simon Serfaty, professeur de politique étrangère américaine à l’université du Old Dominion à Norfolk (Virginie), déplore une "tendance à l’improvisation" de l’administration Biden:On peut donc s’interroger sur les raisons d’un tel amateurisme. Basé près de Washington, l’expert en politique étrangère américaine fait le constat que Joe Biden est âgé et qu’il sait qu’il ne fera qu’un seul mandat:

