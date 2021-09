https://fr.sputniknews.com/20210928/bruxelles-lance-une-consultation-publique-sur-la-reforme-de-la-legislation-pharmaceutique-de-lue-1051901719.html

Bruxelles lance une consultation publique sur la réforme de la législation pharmaceutique de l'UE

La Commission européenne a lancé, mardi, une consultation publique sur la révision de la législation pharmaceutique de l'UE, dans le cadre de ses travaux... 28.09.2021, Sputnik France

Il s'agit, selon la Commission, de la dernière étape vers une réforme "ambitieuse" annoncée dans la stratégie pharmaceutique pour l'Europe, adoptée en novembre 2020."J'invite tous les citoyens et parties prenantes intéressés à nous aider à façonner les règles de l'UE pour l'avenir, en répondant aux besoins des patients et en maintenant notre industrie innovante et compétitive au niveau mondial", a-t-elle ajouté.La consultation, qui durera douze semaines, jusqu'au 21 décembre, permettra de recueillir les avis du grand public et des parties prenantes afin de soutenir l'évaluation et l'analyse d'impact de la révision de la législation pharmaceutique de l'UE, note l'exécutif européen.

avec Maghreb Arabe Presse

