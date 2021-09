https://fr.sputniknews.com/20210928/effet-zemmour-la-france-va-diviser-par-deux-les-visas-delivres-aux-maghrebins-1051905525.html

Effet Zemmour? La France va diviser par deux les visas délivrés aux Maghrébins

Effet Zemmour? La France va diviser par deux les visas délivrés aux Maghrébins

En plein débat sur l'immigration et à moins de sept mois de la présidentielle, la France a annoncé réduire drastiquement le nombre de visas délivrés aux... 28.09.2021, Sputnik France

2021-09-28T18:44+0200

2021-09-28T18:44+0200

2021-09-28T18:44+0200

france

france

maroc

algérie

tunisie

élections

élection présidentielle

présidentielle française 2022

demande de visa

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0b/1044088395_0:121:1920:1201_1920x0_80_0_0_24d905a9232053e1de30a613b811fce1.jpg

Tandis que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc refusent d’accepter le retour de leurs ressortissants expulsés de France, cette dernière a limité le nombre de visas accordés aux personnes provenant de ces pays, a-t-il été annoncé ce mardi 28 septembre.Réagissant à cette décision, Olga Givernet, députée LREM de la 3e circonscription de l’Ain a assuré que le combat d’En marche sur la question de l’immigration n’était pas nouveau, rétorquant ainsi au Rassemblement national qui avait évoqué à plusieurs reprises l’inaction du parti au pouvoir.Il est à noter que le tableau de bord interne de l’exécutif, consulté par Europe 1, indique que le nombre d’expulsions des ressortissants algériens, marocains et tunisiens a atteint un niveau tellement élevé que la France a durci les conditions d’obtention des visas.Pour sa part, Philippe Ballard, porte-parole du RN, avait précédemment revendiqué sur BFM TV qu’en ce qui concernait l’immigration, c’était "nous [le RN, ndlr] qui [avions] fait le bon diagnostic et proposé les bonnes solutions depuis des années. Emmanuel Macron, comme souvent, ne va pas assez loin".Les discussions entourant la question de l’immigration en France ne datent pas d’aujourd’hui, mais ils semblent avoir pris un nouveau souffle et dominer les débats politiques français dans la visée de la présidentielle 2022. À sept mois de l’élection, l’islam et l’immigration sont largement traités par les candidats, thèmes de prédilection de la droite traditionnellement.La réduction du nombre de visas décidée par la FranceCe mardi 28 septembre, Paris a fait savoir qu’il réduirait désormais le nombre de visas délivrés à des ressortissants algériens, marocains et tunisiens.Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a sur Europe 1 partagé certains chiffres concernant l’immigration, confirmant les données relayées par la radio.Il a en outre confirmé la baisse de 50% du nombre de visas délivrés pour les personnes en provenance du Maroc et de l'Algérie, et de 33% pour celles issues de Tunisie.Qui plus est, le porte-parole du gouvernement a assuré qu’il y avait d’abord eu un dialogue avec ces pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants qui ont obligation de quitter le territoire français, qu’ensuite il y avait eu des menaces et que maintenant Paris mettait ces menaces à exécution.Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur communiqués ce mardi à l'AFP, l'Algérie a délivré entre janvier et juillet 2021 un total de 31 laissez-passer consulaires pour 7.731 obligations de quitter la France (OQTF) prononcées, et 22 expulsions réalisées, soit un taux d'exécution de 0,2%. Ce taux est de 2,4% pour les OQTF concernant les ressortissants marocains, et de 4% pour les Tunisiens.Les premières réactionsPour sa part, le Maroc a déjà déclaré qu’il estimait "injustifiée" cette mesure de la France à l'encontre du royaume.

maroc

algérie

tunisie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

france, maroc, algérie, tunisie, élections, élection présidentielle, présidentielle française 2022, demande de visa, maghreb, politique