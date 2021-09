https://fr.sputniknews.com/20210928/eric-zemmour-classe-en-tete-des-personnalites-politiques-les-plus-rejetees-1051902535.html

Éric Zemmour classé en tête des personnalités politiques les plus rejetées

D’après une enquête Odoxa-LCP-Public Sénat publiée le 28 septembre, Éric Zemmour figure en tête du classement des personnalités politiques qui suscitent le... 28.09.2021, Sputnik France

À sept mois de l’élection présidentielle en France, Éric Zemmour continue de laisser planer le doute sur sa candidature et figure dans tous les sondages sur les intentions de vote à la présidentielle.Un nouveau sondage Odoxa Dentsu-Consulting du 28 septembre et réalisé les 22 et 23 de ce mois dresse un nouveau portrait du paysage politique actuel. Cette enquête élaborée auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus a été commandée par LCP-Public Sénat et La Presse régionale.La personnalité politique la plus rejetéeSelon ce sondage, le polémiste se trouve en tête des personnalités politiques suscitant le plus de rejet, à 59% des sondés, soit sept points de plus qu’au mois de juillet.Il est suivi de Florian Philippot, à 55%, soit 10 points de plus par rapport au mois de juillet, Jean-Luc Mélenchon à 54% (58% en juillet) et Marine Le Pen à 52% (50% en juillet).Cependant, selon l’étude, même s’il a bien "un public", "cela ne signifie pas pour autant que la France se serait "zemmourisée"".Du côté de l’adhésion, l’essayiste est classé 13e parmi les personnalités politiques, à 19%, dont 9% qui le soutiennent et 10% qui éprouvent de la sympathie à son égard. Même auprès des sympathisants de droite hors Rassemblement national, Éric Zemmour occupe la 11e position avec 32% d’adhésion.Dans un récent sondage Harris Interactive, publié le 21 septembre, M.Zemmour obtenait 11% d’intentions de vote au premier tour de la présidentielle.Macron et Castex en progression dans les sondagesAu sein de l’exécutif, le Président de la République, qui n’a pas encore officialisé sa candidature à la présidentielle, voit sa cote de popularité augmenter de trois points (42%) par rapport au mois de juillet (39%).Quant à Jean Castex, il gagne deux points pour monter à 40% d'opinions favorables.

