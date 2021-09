https://fr.sputniknews.com/20210928/france-400-millions-deuros-pour-soutenir-les-industries-culturelles-1051899113.html

France: 400 millions d’euros pour soutenir les industries culturelles

Le gouvernement français va débloquer 400 millions d'euros pour le développement des industries culturelles, durement touchées par la crise sanitaire du... 28.09.2021, Sputnik France

Cette enveloppe, relevant du quatrième programme d'investissements d'avenir (PIA4), permettra de déployer une "stratégie nationale d'accélération des industries culturelles et créatives" sur la période 2021/25, a indiqué le ministère dans un communiqué, relayé par les médias.Ces fonds seront destinés à la filière dans son ensemble via des actions autour de "cinq axes" visant à "renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises" (146 millions), "accélérer la transformation numérique" (150 millions), soutien du développement à l'international et mobiliser le secteur pour les "dynamiques de transformation territoriale" (86 millions pour les deux) et enfin "responsabilité sociale et environnementale (18 millions), selon le département de Roselyne Bachelot.Ces actions seront déployées via des appels d'offres, des concours et fonds dont certains prennent effet immédiatement, comme un renforcement à hauteur de 25 millions d’euros du "Fonds de prêt à l'Innovation des Industries Culturelles et Créatives", explique le ministère.Rappelant que le secteur culturel pèse 2,3% du PIB français pour un chiffre d'affaires de 91,4 milliards d'euros et 640.000 emplois directs, le ministère souligne que le secteur a été percuté de plein fouet par la crise sanitaire, qui a mis à l'arrêt des pans entiers de la filière, comme le spectacle vivant ou les musées, et doit également s'adapter face aux nouveaux usages et à la transformation numériques.

