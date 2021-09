https://fr.sputniknews.com/20210928/gabon-construction-par-une-societe-finlandaise-dune-centrale-thermique-a-gaz-naturel-de-120-mw-1051898945.html

Gabon: construction par une société finlandaise d'une centrale thermique à gaz naturel de 120 MW

Gabon: construction par une société finlandaise d'une centrale thermique à gaz naturel de 120 MW

Une convention de concession pour la réalisation du projet "Orinko", relatif à la construction d'une centrale thermique à gaz naturel de 120 Mégawatts, dans la... 28.09.2021, Sputnik France

2021-09-28T14:53+0200

2021-09-28T14:53+0200

2021-09-28T14:53+0200

afrique

gaz

énergie

gabon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1045704064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a190e5c47c82ef0bf2ca44f9a7fa7a0.jpg

Le financement de ce projet se fera dans le cadre d’un partenariat public-privé, entre l’Etat gabonais représenté par les ministères de l’Energie, de l’Economie, du Budget, de la Promotion des investissements d’une part, et le groupement Fonds gabonais d’investissement stratégique (FGIS) et Wartsila, d’autre part, précise la même source.Sans donner plus de précisions sur le coût du projet, le ministre d’Etat en charge de l’Energie, Alain-Claude Billié-by-Nzé, a déclaré que les financements sont conséquents, poursuit l'AGP.La future centrale thermique à gaz naturel d’Owendo, au sud de Libreville, devra ainsi répondre au déficit structurel du réseau interconnecté de l’Estuaire, tout en optimisant la ressource gazière, a indiqué le ministre Billié-by-Nzé, notant qu’elle contribuera aussi à mieux soutenir les trois piliers majeurs de croissance identifiés dans le PAT, à savoir, les mines, l’économie forestière et le secteur agricole.Le directeur du développement Europe Afrique de Wartsila, Nicolas Mathon a, pour sa part, présenté les caractéristiques de la future centrale thermique, expliquant que celle-ci comprendra des centrales électriques durables, bien dimensionnées à haute efficacité et flexibilité, utilisant des fuels de plus en plus propres, dont le gaz naturel.La signature de cette convention est le fruit d’une collaboration qui a débuté le 26 octobre 2018, par la signature du protocole d’accord du consortium Gabon power company-Wartsila, pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation de ladite centrale thermique à gaz.

gabon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

gaz, énergie, gabon