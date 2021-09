https://fr.sputniknews.com/20210928/grece-un-millier-de-refugies-mineurs-relocalise-vers-un-pays-de-lue-depuis-avril-2020-1051901937.html

Grèce: un millier de réfugiés mineurs relocalisé vers un pays de l'UE depuis avril 2020

Plus d'un millier de réfugiés mineurs non accompagnés a été relocalisé vers un pays de l'Union européenne (UE) en provenance de Grèce depuis avril 2020

international

grèce

migrants

Onze adolescents, dix Afghans et un Irakien, ont pris l'avion mardi matin pour la France où ils vont commencer "une nouvelle vie", a souligné à l'aéroport d'Athènes Christine Nikolaidou, porte-parole de l'Organisation internationale des migrations (OIM).Ce nouveau groupe de mineurs non accompagnés porte à 1.006 le nombre d'enfants seuls relocalisés de la Grèce vers un pays de l'UE depuis avril 2020.Entre avril et septembre 2020, 995 enfants ayant migré en Grèce sans aucun parent ont été relocalisés vers la Belgique, la Bulgarie, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Irlande, l'Italie, la Croatie, la Lituanie, Luxembourg, les Pays Bas, le Portugal et la Finlande, selon le ministère grec des Migrations.Selon le centre gouvernemental de solidarité sociale EKKA, quelque 2.120 enfants non accompagnés se trouvent encore sur le territoire grec, en majorité des Afghans.

grèce

