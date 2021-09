https://fr.sputniknews.com/20210928/guerre-mediatique-youtube-supprime-purement-et-simplement-la-chaine-allemande-de-rt-1051908271.html

Guerre médiatique: YouTube supprime purement et simplement la chaîne allemande de RT

Guerre médiatique: YouTube supprime purement et simplement la chaîne allemande de RT

YouTube a bloqué l’accès au contenu de la branche allemande de RT, l’accusant de désinformation sur le Covid-19. La plateforme américaine semble avoir une dent... 28.09.2021, Sputnik France

YouTube continue à prêter le flanc aux accusations de censure. La plateforme de vidéos a en effet cessé d’héberger la branche allemande de Russia Today, ainsi que son programme Der Fehlende Part ("La pièce manquante", dans la langue de Goethe). Une suppression pure et simple, sans possibilité de restauration, a déclaré sur Telegram Dinara Toktosunova, responsable de la chaîne allemande.Laquelle tenait pourtant le haut du pavé sur YouTube pour les contenus en allemand. Elle était classée parmi les cinq plus populaires de la catégorie Actualité et politique, selon Tubular Labs, référence en matière de mesure d’audiences numériques. La version allemande du média russe avait ainsi cumulé 21,3 millions de vues en juin.YouTube a justifié sa décision en avançant que RT avait violé sa politique d’information sur les sujets liés au Covid. Suite à un premier bannissement, la chaîne a alors tenté d’émettre via un canal secondaire, a affirmé un porte-parole de YouTube au Deutsche Welle.La rédactrice en chef de Sputnik et de Russia Today, Margarita Simonian, a réagi en condamnant la "guerre médiatique déclarée par l'État allemand à l'État russe". Sur Twitter, elle a ironisé sur le tollé que provoquerait une telle décision si elle était prise côté russe.Une kyrielle d’"erreurs"Ce n’est pas la première fois que YouTube s’en prend ainsi à RT. Fin mars, la plateforme avait déjà soulevé un tollé en interdisant temporairement l’accès à RT Arabic, suivi par 5,5 millions d’abonnés. Le géant américain avait par la suite rétropédalé en déclarant que ce blocage n’était "pas intentionnel" mais était survenu après les signalements d’un utilisateur.En 2020, YouTube avait restreint neuf fois l’accès à des médias russes. Notamment en rendant impossible à consulter une allocution de Vladimir Poutine sur le Covid-19, retransmise par le diffuseur NTV. Google, propriétaire de la plateforme, avait là encore argué d’une "erreur".En avril dernier, le Service antimonopole russe (FAS) avait finalement décidé d’ouvrir une enquête. L’organisme estimait que la réglementation en la matière était "opaque" et pouvait donc contrevenir aux lois russes sur la concurrence.

