Italie: réouverture des cinémas et des théâtres avec une capacité maximale de 80%

Italie: réouverture des cinémas et des théâtres avec une capacité maximale de 80%

Cette réouverture sera progressive, a fait savoir le CTS, indiquant que seules les personnes munies du pass sanitaire seront autorisées à accéder à ces lieux de divertissement culturel.Concernant l'accès aux musées, le CTS, sollicité par le gouvernement, a affirmé qu’il ne prévoit pas de limitations sous réserve de respecter les mesures de distanciation sociale.S’agissant du secteur sportif, les stades peuvent remplir jusqu'à 75% de leurs sièges alors que la capacité maximale des salles de sport a été fixée à 50%, souligne la même source.Le gouvernement avait annoncé, le 26 avril, une réouverture des cinémas et des théâtres mais sans dépasser 50% de la capacité maximale de la salle. Le nombre maximal de spectateurs était fixé à 500 personnes à l’intérieur et 1000 personnes à l’extérieur.Sur la base de l’évolution positive de la situation épidémiologique, le comité relève qu’il est possible d’envisager un assouplissement des mesures mises en place à condition de poursuivre la campagne vaccinale.En Italie, plus de 84 millions de doses de vaccins ont été administrées et total de 42 millions de personnes ont achevé leur protocole de vaccination, soit 69,9% de la population.

