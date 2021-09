https://fr.sputniknews.com/20210928/la-coree-du-nord-tire-un-missile-critique-lattitude-us-hostile-1051893711.html

La Corée du Nord tire un missile et critique l'attitude US "hostile"

La Corée du Nord a tiré le 28 septembre un missile au large de sa côte Est, en direction de la mer du Japon, a indiqué mardi l'armée sud-coréenne sans donner... 28.09.2021, Sputnik France

Le missile a été lancé aux alentours de 06h40 (21h40 GMT lundi) depuis la province de Jagang, dans le centre de la Corée du Nord, a rapporté l'état-major de l'armée sud-coréenne. D'après le ministère japonais de la Défense, il s'agirait d'un missile balistique.Alors que Pyongyang a indiqué plus tôt ce mois-ci avoir testé un nouveau système de "missiles de combat ferroviaire" présenté comme un moyen de défense, ce nouvel essai illustre le développement constant de l'arsenal nord-coréen, dans un contexte d'impasse dans les discussions avec les États-Unis sur la dénucléarisation.Le tir a été effectué peu avant la prise de parole de l'ambassadeur nord-coréen à l'Onu lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Kim Song a demandé aux États-Unis de mettre fin à leur "politique hostile" envers la Corée du Nord et déclaré que celle-ci avait le droit de s'autodéfendre et de tester des armes.À Séoul, le Président sud-coréen Moon Jae-in a demandé une analyse détaillée des derniers agissements de Pyongyang afin d'étudier une réponse.S'exprimant lors d'un point de presse, le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a dit que Séoul regrettait "que le missile a été tiré à un moment où il est très important de stabiliser la situation dans la péninsule coréenne".À Washington, le département d'État américain a dit condamner le dernier test nord-coréen, disant y voir une menace pour les pays de la région et pour la communauté internationale.Il a appelé la Corée du Nord à reprendre les discussions sur la dénucléarisation.Pyongyang continue de fixer comme condition préalable à la reprise des pourparlers l'abandon des politiques considérées hostiles de Washington.Kim Song a déclaré lors de l'Assemblée générale des Nations unies que la Corée du Nord répondrait "volontiers, à tout moment" à une offre de dialogue émanant des États-Unis si ceux-ci changent d'attitude à l'égard de Pyongyang.Il a ajouté que le maintien de la paix dans la péninsule coréenne était le fruit de la capacité de dissuasion grandissante de Pyongyang.Kim Song a par ailleurs assuré que son pays ne mettrait jamais en danger la sécurité des Etats-Unis, de la Corée du Sud et des pays voisins.

