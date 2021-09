https://fr.sputniknews.com/20210928/senegal-apres-le-grand-magal-touba-reste-avec-ses-inondations-1051907790.html

Sénégal: Après le Grand Magal, Touba reste avec ses inondations

Ce n’est pas un ultimatum, mais on n’en est pas loin: au cours de la cérémonie officielle de clôture du Magal de Touba ce 27 septembre, le porte-parole du calife général (chef religieux) de la puissante confrérie des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a insisté sur l’urgence pour le gouvernement de résoudre, avant la prochaine édition prévue en 2022, les deux grands tourments de la ville. À savoir la pénurie d’eau et paradoxalement… les inondations. En face de lui se tenait le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, lui-même disciple mouride.Le Magal de Touba, qui s’est tenu le 26 septembre, commémore chaque année le départ en exil au Gabon d’Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, sur décision du pouvoir colonial français au Sénégal. Avec le temps, cette ancienne bourgade rustique fondée en 1888 par le marabout, est devenue un centre urbain en perpétuel développement, même si les stigmates de sa ruralité n’ont pas entièrement disparu. Avec son million d’habitants, Touba, située dans l’ouest, est la deuxième ville du pays, s’étendant sur 513 km2. Mais les problèmes d’inondation qui l’assaillent chaque hiver et leurs lots de sinistrés, cumulés au casse-tête de l’assainissement, énervent le calife, Serigne Mountakha Mbacké, petit-fils du fondateur et chef suprême de la confrérie. D’où l’"ultimatum" lancé par son porte-parole. Mais les choses ne sont pas si faciles que cela.Rattrapé par la modernité, le fief des mourides doit composer avec des contraintes réelles, comme celle de devoir accueillir "3 à 4 millions de personnes", selon les organisateurs, au cours du Magal annuel étalé sur plusieurs jours. En dépit d’une multitude de programmes de lutte et d’assainissement censés éradiquer les inondations, sans compter les projets portés par Touba Ca Kanam, une "association apolitique à but non lucratif" proche du calife et dont l’objectif est d’œuvrer au développement de la ville suivant les principes de son fondateur, les défis restent toutefois immenses."Touba, une croissance que rien ne semble devoir ralentir"Aujourd’hui, la ville est dans tous ses états, bénéficiant d’un statut d’extraterritorialité qui laisse une grande marge de manœuvre aux autorités locales et en premier lieu au calife, défenseur des intérêts fondamentaux de la communauté. Dans le domaine immobilier, les grandes bâtisses sortent de terre à une vitesse vertigineuse et sont souvent la propriété de ressortissants et disciples mourides établis aux quatre coins de la planète, de petits et grands hommes d’affaires locaux qui font tourner une puissante économie informelle à l’échelle du pays et de la sous-région ouest-africaine. Une réalité qui exige une gouvernance révolutionnaire ou réformiste.En attendant, plusieurs infrastructures modernes et fonctionnelles vont faire le bonheur de la population. La dernière en date est le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadou Khadim, inauguré le 18 septembre par le Président Macky Sall au côté du calife. Un joyau bâti sur 10.000 m2 avec une capacité originelle de 300 lits pour un coût annoncé de 36 milliards de francs CFA (environ 54,878 millions d’euros) et réalisé par une entreprise française. Sur un autre espace, l’université Ahmadou Khadim devrait ouvrir ses portes courant 2023 avec un budget prévisionnel de 37 milliards de francs CFA (environ 56,402 millions d’euros). Des investissements qui ne laissent pas de marbre le chef de l’État sénégalais.

