Un couple d’Américains vaccinés décède du Covid-19 à une minute d’intervalle

covid-19

états-unis

vaccin

vaccination

covid-19

Vaccinés depuis plusieurs mois, Cal et Linda Dunham, couple d’Américains de la ville de Grand Rapids (Michigan) sont tombés malades du Covid en septembre, relate la chaîne Fox17. Les époux ont probablement attrapé le virus en septembre durant un voyage en camping-car.Placés sous respirateurs dans un hôpital local, les époux, présentant tous deux des comorbidités, sont décédés le 26 septembre dans la même chambre à une minute d’intervalle, main dans la main, rapporte le média.Cal et Linda Dunham, 59 et 66 ans, étaient atteints de maladies sous-adjacentes, relate le Daily Mail, sans donner plus de détails.Infectés malgré la vaccinationDes cas d’infection au Covid, même après une vaccination complète, sont attendus, relataient début septembre les CDC (Centers for Disease Control and Prevention), agence fédérale américaine de santé publique.Pointant l’efficacité des vaccins dans la prévention des infections, l’agence souligne qu’ils "ne sont pas efficaces à 100%", mais que le risque reste beaucoup plus élevé pour les personnes non vaccinées que pour les vaccinées.D’après un communiqué de l’agence, au premier mai, "des centaines" d’infections post-vaccinales ont été enregistrées aux États-Unis par rapport aux dizaines de millions de vaccinés.Campagne de rappelBien que la communauté scientifique ne se soit pour l’heure pas mise d’accord sur le sujet, la semaine dernière, les autorités américaines ont lancé une campagne de rappel pour certaines catégories de la population. Pour l’instant, la troisième dose est réservée aux 65 ans et plus, ainsi qu’aux personnes à risque qui ont fait leur deuxième piqûre il y a six mois.Le 27 septembre, afin d'encourager les Américains éligibles à en faire de même, Joe Biden a reçu sa troisième dose de vaccin en direct à la télévision. "Je sais qu'on ne dirait pas, mais j'ai plus de 65 ans", a plaisanté le 46e Président des États-Unis, 78 ans, avant de recevoir une injection.Quelque 60 millions d'Américains sont éligibles pour une troisième dose du vaccin de Pfizer.

franc Tout va bien à Moscou les grouillots c’est le kremlin qui vous le dit 😇 0

franc Juste 852 décès journaliers en Russie, Rosstat indique + de 350000 décès depuis le début, Reuters 414000 ,28% de la population est vaccinée . 0

