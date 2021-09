https://fr.sputniknews.com/20210928/une-explosion-est-survenue-dans-la-ville-suedoise-de-gteborg-des-dizaines-de-blesses-1051893289.html

Une explosion est survenue dans la ville suédoise de Göteborg, des dizaines de blessés. 28.09.2021, Sputnik France

Une explosion a eu lieu ce 28 septembre, vers 5h00 (heure française), dans un immeuble résidentiel de la ville de Göteborg, en Suède. Plus d’une vingtaine de personnes ont été hospitalisées, rapporte Sveriges Television, chaîne de télévision nationale.Au moins trois d’entre elles sont grièvement blessées. Un incendie s’est ensuite déclaré. Plusieurs foyers ont été détectés. Plus d’une centaine d’habitants ont été évacués. La cause de l’explosion est inconnue.Du fait que l’incendie ne soit pas encore maîtrisé, la police ne peut pas entrer dans l’immeuble et commencer à investiguer.

