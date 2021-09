https://fr.sputniknews.com/20210929/amazon-sapprete-a-lancer-un-robot-capable-de-patrouiller-dans-les-maisons-1051910275.html

Amazon s'apprête à lancer un robot capable de patrouiller dans les maisons

Amazon s'apprête à lancer un robot capable de patrouiller dans les maisons

Haut de 60 centimètres et pesant moins de 10 kilos, il coûtera 1.000 dollars aux États-Unis dans un premier temps, puis environ 1.450 dollars. 29.09.2021, Sputnik France

2021-09-29T09:29+0200

2021-09-29T09:29+0200

2021-09-29T09:29+0200

robot

amazon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1045686272_0:190:3127:1949_1920x0_80_0_0_9b7d0d87d5666c34bb511f2fb6bc740e.jpg

Le géant des technologies Amazon s'apprête commercialiser "Astro", un robot pouvant faire des patrouilles dans les maisons.L'engin à roulettes et tablette peut cartographier une maison et répondre à des commandes vocales pour aller braquer sa caméra dans une pièce ou une autre. Il peut aussi reconnaître des visages, apprendre les habitudes des membres du ménage et rappeler à chacun ses activités.Haut de 60 centimètres et pesant moins de 10 kilos, il coûtera 1.000 dollars aux États-Unis dans un premier temps, puis environ 1.450 dollars."C'est de la science-fiction devenue réalité", s'est félicitée Suri Maddhula, qui a travaillé sur le projet, dans la vidéo d'Amazon.Lors d'une conférence de presse, Dave Limp a aussi rassuré qu'Amazon n'avait pas accès aux caméras à distance d'Astro, et donc "ne pourrait jamais donner cet accès à la police ou aux services d'urgence".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

robot, amazon