https://fr.sputniknews.com/20210929/chine-une-serie-de-mesures-prises-pour-faire-face-a-la-penurie-delectricite-1051913607.html

Chine: une série de mesures prises pour faire face à la pénurie d'électricité

Chine: une série de mesures prises pour faire face à la pénurie d'électricité

La Chine a pris une batterie de mesures pour faire face à l'urgence du resserrement de l'approvisionnement en électricité afin de répondre aux besoins de la... 29.09.2021, Sputnik France

2021-09-29T13:32+0200

2021-09-29T13:32+0200

2021-09-29T13:32+0200

international

chine

électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103387/07/1033870736_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_f23cc3f1fc57b94dc16581c7bb3ba3c1.jpg

Des équipes de travail ont été dépêchées à Pékin, à Tianjin, au Hebei, dans l'est de la Mongolie intérieure, au Heilongjiang et au Hunan, a annoncé l'Administration nationale d'énergie (ANE), citée par Chine Nouvelle.Ils ont effectué une supervision sur place et ont orienté les gouvernements locaux ainsi que les entreprises à appliquer des mesures d'approvisionnement en électricité, à augmenter l'offre en électricité, et à faire tous les efforts pour assurer l'approvisionnement durant l'hiver et le printemps à venir, a-t-on ajouté.De jeudi à samedi, une équipe s'est rendue dans les régions du Ningxia et du Shaanxi, précise la même source, notant que l'équipe a demandé aux gouvernements locaux et aux entreprises d'accorder la priorité à l'approvisionnement en charbon pour la production d'électricité et de chauffage afin de répondre aux besoins de la population, ainsi que de promouvoir la stabilité sociale et économique.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, électricité