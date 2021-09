https://fr.sputniknews.com/20210929/gb-nouvelles-files-dattente-aux-stations-service-larmee-appelee-en-renfort-1051917304.html

GB: nouvelles files d'attente aux stations-service, l'armée appelée en renfort

De nouvelles files d'attente se sont formées mercredi dans les stations-service du Royaume-Uni touché par une pénurie de carburant qui a poussé le gouvernement... 29.09.2021, Sputnik France

Conséquence du Brexit et de la pandémie de COVID-19, le manque de chauffeurs routiers outre-Manche a sévèrement perturbé les chaînes d'approvisionnement du pays, notamment pour le carburant.Face à la menace d'une pénurie, les consommateurs britanniques se sont rués dans les stations-essence, aggravant encore la situation. Les images de longues files d'attente aux stations-service se succèdent depuis près d'une semaine.À l'heure de pointe mercredi, de longues files de véhicules ont encore été constatées devant les stations-essence de Londres, déclenchant querelles et bousculades entre conducteurs.Le ministre britannique des Entreprises Kwasi Kwarteng a déclaré que 150 soldats avaient été mobilisés et conduiraient des camions-citernes dans les prochains jours.Le Premier ministre Boris Johnson a cherché à apaiser les inquiétudes de la population, l'exhortant à ne pas céder à des achats de panique en attendant un retour à la normale des approvisionnements.Le gouvernement a annoncé dimanche un projet visant à accorder des visas temporaires à quelque 5.000 chauffeurs routiers étrangers.Mais les transporteurs, les stations-service et les distributeurs se sont montrés sceptiques, soulignant que le transport de carburant requiert une formation et des licences supplémentaires.

bert colbert Et dire qu'avec le brexit tout devait aller mieux, dixit les ploucs populistes. Take back control ... On voit le résultat ! Ouvrir des milliers de visas en urgence à qui veut bien venir pour pallier tout ceux qui sont partis. Le pire n'est pas l'essence, mais la volaille (la moitié des visais leur sont réservés). Noel sans la dinde, cela va être dur d'aller expliquer cela aux britanniques 0

