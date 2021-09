https://fr.sputniknews.com/20210929/la-palma-la-lave-atteint-locean-atlantique-des-craintes-de-gaz-toxiques---images-1051909576.html

La Palma: la lave atteint l'océan Atlantique, des craintes de gaz toxiques - images

Les autorités avaient prévenu que des explosions pourraient se produire et des fumées de gaz toxique se répandre une fois que la lave aurait atteint l'océan. 29.09.2021, Sputnik France

La lave jaillissant du volcan Cumbre Vieja, sur l'île espagnole de La Palma, a atteint l'océan Atlantique le 28 septembre en fin de soirée, ont constaté des journalistes de Reuters, neuf jours après l'éruption du volcan ayant contraint l'évacuation de milliers de personnes et détruit des centaines d'habitations.Des images de Reuters montrent des nuages de vapeur blanche se former dans la zone. Les autorités avaient prévenu que des explosions pourraient se produire et des fumées de gaz toxique se répandre une fois que la lave aurait atteint l'océan.La lave coulait depuis le 19 septembre en direction de l'océan depuis le flanc occidental du volcan.Elle a détruit sur son passage près de 600 habitations, tandis que des milliers de personnes ont été évacuées et trois villages côtiers placés lundi en confinement.À Madrid, le gouvernement a déclaré mardi l'état de catastrophe naturelle sur l'île de Palma, permettant à celle-ci de recevoir davantage d'aides d'urgence et de mesures de soutien.

