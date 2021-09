https://fr.sputniknews.com/20210929/la-russie-formule-aux-usa-une-serie-de-questions-sur-lalliance-aukus-1051919368.html

La Russie formule aux USA "une série de questions" sur l’alliance AUKUS

La Russie a remis ses questions aux États-Unis au sujet de la formation de l'alliance AUKUS (liant l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis) et des projets de fourniture de sous-marins à l'Australie. Elle les transmettra également à l'Australie et au Royaume-Uni, a déclaré le vice ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.Selon Sergueï Riabkov, ces interrogations comprennent notamment l’aspect suivant: "à quel point un éventuel transfert de combustible enrichi à environ 90% correspond-il aux exigences de non-prolifération [des armes nucléaires, ndlr] et aux engagements de l'Australie dans le cadre de l’accord de garanties de l'AIEA et du protocole additionnel"?Dans le même temps, Sergueï Riabkov a noté que le dossier AUKUS "ne figurerait pas à l'ordre du jour des négociations entre la Russie et les États-Unis sur la stabilité stratégique, mais resterait à l’arrière-plan".Une véritable crise a éclaté dans les relations internationales après la décision de l’Australie de rompre son contrat avec la France et de refuser ses sous-marins à propulsion diesel-électrique au profit de submersibles américains à propulsion nucléaire.La France "dupée"Expliquant la décision de Canberra, la chaîne de télévision nationale ABC avait précisé que les sous-marins à propulsion nucléaire, comparés à ceux qui fonctionnent au diesel-électrique, étaient plus rapides et plus silencieux et devaient refaire surface moins souvent.Cependant, l’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull, à l'origine de l'accord, estime que son successeur, Scott Morrison, a "délibérément dupé" la France. Malgré le nouveau partenariat des trois pays anglo-saxons, aucun contrat concret ne prévoit de doter l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire, a-t-il affirmé ce 29 septembre devant le National Press Club à Canberra."L'impression a été créée que le gouvernement australien a remplacé un sous-marin diesel-électrique de conception française par un sous-marin américain ou britannique à propulsion nucléaire. Ce n'est pas le cas", a-t-il souligné.Selon lui, c’est au cours des 18 prochains mois qu’il s’agira de scruter les possibilités existantes pour savoir si le futur submersible sera britannique, Astute, ou américain, Virginia.Il a rappelé dans ce contexte que le marché conclu avec la France était le plus grand en matière de défense de l’histoire du pays et a mis en avant l’importance de l'alliance avec la France qui a été, selon lui, "trahie".Le contrat du siècleLe français Naval Group avait pour sa part accordé une grande importance au contrat et avait conçu "sur-mesure" les bâtiments français pour satisfaire les besoins de l’Australie. Ainsi, en matière de température de l’eau, le groupe a travaillé sur la mise au point de submersibles à l’aise tant dans les eaux tropicales au Nord que dans les mers glacées du Sud.Ce sont les sous-marins de la classe Barracuda, mais équipés de moteurs diesels-électriques et non nucléaires, qui devaient servir de base aux bâtiments destinés à l’Australie.L’accord signé en 2016 était le plus gros d’armement jamais passé à une entreprise française. D’un montant de 56 milliards d’euros, il était surnommé "méga contrat" ou "contrat du siècle".

