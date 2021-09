https://fr.sputniknews.com/20210929/la-russie-suit-les-tirs-de-missiles-par-la-coree-du-nord-et-espere-une-reprise-du-dialogue-1051921638.html

La Russie suit les tirs de missiles par la Corée du Nord et espère une reprise du dialogue

La Russie suit les tirs de missiles par la Corée du Nord et espère une reprise du dialogue

Réagissant au tir d'un missile, dit hypersonique, effectué par la Corée du Nord le 28 septembre, la diplomatie russe a évoqué l'importance de la reprise des... 29.09.2021

La Russie suit les informations concernant les derniers tirs de missiles effectués par la Corée du Nord, tout en comprenant qu’il est important de ne pas procéder à des mesures qui pourraient empêcher la reprise des négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a estimé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.En outre, selon le numéro deux de la diplomatie russe, les derniers tirs, y compris l'essai de missile hypersonique, pourraient avoir un impact sur "les perspectives d'une reprise du dialogue pour résoudre le problème de la dénucléarisation de la péninsule coréenne".Essais et tensions entre les deux CoréesAuparavant, la Corée du Sud a procédé à des essais de missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS), selon les informations rapportées le 7 septembre par l'agence de presse Yonhap, devenant ainsi le premier État ne possédant pas l'arme nucléaire à développer une telle capacité.Ensuite, la Corée du Nord a tiré le 15 septembre un projectile non identifié vers la mer, selon l'armée sud-coréenne, deux jours après l'annonce par Pyongyang de tests réussis d'un nouveau "missile de croisière longue portée".Tandis que le Président sud-coréen Moon Jae-in, qui a assisté aux essais de son pays, a déclaré que le nouveau missile serait un outil de dissuasion face aux "provocations" nord-coréennes, la sœur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo-jong, avait alors rétorqué, citée par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), que la Corée du Nord ne faisait pas de "provocation" en testant des missiles, mais s'acquittait des objectifs clés du Plan de défense.De plus, mardi 28 septembre, Pyongyang a effectué un tir d'essai d’un nouveau missile hypersonique, d’après KCNA. Ce système d'armement, appelé Hwasong-8, renforce les capacités de défense de la Corée du Nord, a souligné la KCNA.La dénucléarisation de la péninsule coréenneLa crise liée à l'atome sur la péninsule coréenne dure depuis plus de 15 ans et a été marquée par une alternance de périodes de tension et de détente.Pour régler la question, des négociations à six ont été organisées à Pékin en août 2003, avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.Avec la Déclaration commune adoptée le 19 septembre 2005, tous les participants conviennent des objectifs et principes fondamentaux de ces pourparlers. Les éléments essentiels de cet instrument comprennent l'engagement de la Corée du Nord à renoncer aux armes nucléaires, à tous les programmes atomiques existants et à revenir aussi rapidement que possible au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et vers l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Ainsi que l'annonce par les États-Unis de l'absence d'intention d'attaquer la Corée du Nord et de la volonté de normaliser les relations bilatérales avec Pyongyang. Toutefois, il n’y a eu aucune réalisation pratique de ce document.Notamment, la situation s'est particulièrement compliquée après l'annonce par la Corée du Nord du lancement d'un missile spatial en vue de mettre en orbite un satellite artificiel de la Terre en avril 2009, considéré comme un essai de missile balistique intercontinental. À la déclaration du président de l'Onu dénonçant cette opération, Pyongyang a répondu en se retirant du processus de négociation à six et en reprenant son programme nucléaire. En mai 2009, il s'est ainsi félicité du succès d'un deuxième test, ce qui a provoqué de nouvelles tensions en péninsule coréenne.

