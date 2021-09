https://fr.sputniknews.com/20210929/le-chef-des-deputes-lr-souhaite-ouvertement-affronter-zemmour-en-debat-1051919725.html

Le chef des députés LR souhaite ouvertement affronter Zemmour en débat

Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, a invité Éric Zemmour à prendre part à un débat télévisé. Le député vient d’envoyer une lettre écrite ce 29 septembre, relate Le Point.D’après Le Point, LR est préoccupé par la montée en puissance du polémiste, et les récentes réunions du parti ont été dominées par les réflexions sur les façons de démonter la rhétorique du quasi-candidat.Une inquiétude qui se fait ressentir alors que lundi 27 septembre François-Xavier Bellamy, député européen de la liste LR, a regretté sur Public Sénat que Zemmour ne puisse pas participer au congrès du parti, organisé le 4 décembre pour désigner le candidat pour 2022. L’idée n’a pas été appréciée par Christian Jacob, président des Républicains, pour qui Zemmour ne partage pas les valeurs de sa famille politique.La semaine dernière, dans l'émission Le Grand Rendez-Vous Europe 1-CNews-Les Échos, Éric Zemmour s’en est pris aux Républicains, les qualifiant de "parti de notables centristes qui après prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR (Rassemblement pour la République) et de la droite d'avant? Ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou".Le polémiste par excellenceBien que l’écrivain ne soit officiellement pas candidat à la présidentielle, il a déjà débattu avec Jean-Luc Mélenchon (LFI) sur BFM TV le 23 septembre, un rendez-vous suivi par 3,8 millions de Français, soit 19% des parts d’audience.Pour Zemmour, cette proposition est une façon de tacler Xavier Bertrand, ex-LR et candidat déclaré. Sur Twitter, le polémiste a ironisé, soulignant que Damien Abad a proposé de débattre, car le président des Hauts-de-France "n’ose pas le faire".L’écrivain, fidèle à ses thèmes de prédilection (immigration, sécurité, identité, déclin de la France) rassemble déjà 13% des intentions de vote, selon le dernier sondage Harris du 28 septembre. En une semaine, il a gagné deux points.Quant à Marine Le Pen, qui a perdu deux points et est désormais créditée de 16% des intentions de vote, elle a fait savoir mi-septembre qu’elle acceptera de débattre avec le polémiste une fois qu'il se sera officiellement déclaré candidat. La progression de Zemmour pourrait rebattre les cartes au sein du RN. Le parti, par la voix de Jordan Bardella dans l’émission Le Grand rendez-vous Europe1-CNews-Les Échos le 19 septembre, a reconnu avoir "beaucoup de points communs sur le fond avec Éric Zemmour".

Stephane Perrollaz ca va surement être drôle, il faudra s'attendre a un Ippon toutes les 5 minutes !!! 0

CiaoBella En effet Zemmour bouleverse l'échiquier politique et peut favoriser Macron, je pense que Zemmour ne sera pas candidat. Celui qui vote Zemmour ou Le Pen ne votera pas LR. J'ai hâte de voir Abad se faire laminer à raz. 0

