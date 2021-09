https://fr.sputniknews.com/20210929/lexclusion-de-la-france-de-laukus-en-indopacifique-est-une-gifle-1051899872.html

L’exclusion de la France de l’Aukus en Indopacifique "est une gifle"

Paris a été exclue de la nouvelle alliance entre les États-Unis, l’Australie, et la Grande-Bretagne –l’Aukus–, montée pour contrer militairement la Chine. En conséquence, Canberra a dénoncé son accord de défense avec la France comprenant l’achat de 12 sous-marins pour une valeur de 56 milliards d’euros, en faveur d’une alternative américaine. Joe Biden savait évidemment que la réaction du coq français se résumerait à quelques accès de colère et en effet, malgré la fureur initiale de Paris, les mers semblent déjà plus calmes.Simon Serfaty, professeur de politique étrangère américaine à l’université du Old Dominion à Norfolk (Virginie), revient pour Spuntik sur l’impact du revirement sur le dossier sous-marins.Dans une déclaration commune faisant suite à un appel téléphonique entre Macron et Biden, les États-Unis "reconnaissent l’importance d’une défense européenne plus forte et plus capable, qui contribue positivement à la sécurité globale et transatlantique et est complémentaire à l’Otan". Si l’on décrypte le langage diplomatique, il semble que les États-Unis concèdent à la France un rôle de supplétif de ses opérations militaires par le biais de l’Otan.Le professeur recommande que la France se recentre vers l’Europe:Serfaty explique que, de toute façon, malgré la nouvelle alliance militaire anglo-saxonne qui vise la Chine, l’idée d’une guerre conventionnelle entre les deux pays est caduque:

