https://fr.sputniknews.com/20210929/linde-prolonge-la-suspension-des-vols-internationaux-jusquau-31-octobre-1051911996.html

L'Inde prolonge la suspension des vols internationaux jusqu'au 31 octobre

L'Inde prolonge la suspension des vols internationaux jusqu'au 31 octobre

Les vols commerciaux internationaux à destination et en partance de l'Inde resteront suspendus jusqu'au 31 octobre, a annoncé mardi la Direction générale de... 29.09.2021, Sputnik France

2021-09-29T12:33+0200

2021-09-29T12:33+0200

2021-09-29T12:33+0200

international

inde

suspension

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1051826404_0:58:1809:1076_1920x0_80_0_0_d4427193cb41591726e1b4b19c4dc887.jpg

Ces restrictions ne s'appliqueront pas aux vols cargo internationaux et aux vols spécifiquement approuvés par la DGAC, a précisé l'organisme de surveillance de l'aviation civile.Des vols internationaux réguliers pourront être autorisés sur des itinéraires sélectionnés par l'autorité compétente au cas par cas, a-t-il ajouté.Les vols commerciaux ont été suspendus depuis le début de la pandémie en mars 2020 lorsque le pays a imposé un confinement national pour freiner la propagation de la maladie.Par ailleurs, les vols domestiques ont repris le 25 mai de l'année dernière après près de deux mois de suspension.Cependant, les autorités indiennes continuent d'organiser des vols internationaux spéciaux depuis mai 2020 et dans le cadre d'accords bilatéraux dits de "bulle de voyage" avec certains pays depuis juillet 2020.Après une baisse des infections par rapport à un pic quotidien de 400.000 cas en avril et mai dernies, l'Inde a redoublé d'efforts pour vacciner les 940 millions d'adultes du pays sur fond des contraintes liées à l'approvisionnement des vaccins et à une éventuelle troisième vague de la pandémie.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, suspension, covid-19