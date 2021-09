https://fr.sputniknews.com/20210929/macron-tacle-zemmour-sans-levoquer-sur-les-prenoms-francais-1051910825.html

Macron tacle Zemmour, sans l'évoquer, sur les "prénoms français"

Refusant de commenter la candidature possible d’Éric Zemmour, Emmanuel Macron a toutefois critiqué la polémique des "prénoms français" que l’essayiste a remise... 29.09.2021, Sputnik France

En visite du chantier de rénovation du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France (BnF), Emmanuel Macron a fait écho aux récentes affirmations d’Éric Zemmour sur les restrictions qu’il instaurerait sur le choix des prénoms s’il était élu Président.Mi-septembre, en tournée à l’occasion de la sortie de son livre "La France n’a pas dit son dernier mot", Éric Zemmour avait déclaré qu’il fallait "refaire des Français" et "interdire les prénoms étrangers", "pas seulement musulmans". Souhaitant également "limiter" l’islam, le polémiste a jugé que nommer son enfant Mohamed voulait dire "coloniser la France".Pour le Président de la République, qui a salué la BnF comme étant "l'un des épicentres […] de nos savoirs et de la construction de notre avenir", "la France a toujours écrit sa propre histoire mondiale"."Elle s’est toujours pensée universellement parce qu’elle s’est toujours pensée par des institutions qui dépassaient le simple hexagone et par une langue qu’elle a toujours fait voyager et dont l'épicentre aujourd'hui n'est plus sur ces rives de la Seine, mais sans doute bien davantage vers le bassin du fleuve Congo", a insisté le chef de l’État."Pas au Président de commenter les débats"Jusque-là, Emmanuel Macron ne s’était pas prononcé quant aux questions relatives au débat politique en vue de la présidentielle. Interrogé la veille par un journaliste sur le cas d’Éric Zemmour, le Président de la République avait changé de sujet et répondu, en souriant, que le reporter "ne l’aura[it] pas".Certaines personnalités politiques avaient plus tôt exprimé leur avis concernant la polémique des "prénoms français". Le 28 septembre, Nicolas Sarkozy a qualifié Éric Zemmour de "symptôme de vide" du débat politique.Son grand-père étant harki, Gérald Darmanin a été invité par Alba Ventura sur RTL à revenir sur ses origines également dans le cadre de cette polémique.Mettant en lumière l’exploit de son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale pour la France, le ministre de l’Intérieur a estimé qu’il était "heureux du prénom que [lui] ont donné [s]es parents" et "très fier que [s]on deuxième prénom soit Moussa".

Michelvsrin Il y en a tout de même qui sont passés de Moïse à Eric ! Il faudrait peut- être arrêter ! 1

