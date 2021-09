https://fr.sputniknews.com/20210929/onu-appel-a-reduire-le-gaspillage-de-nourriture-pour-contribuer-a-la-securite-alimentaire-1051918845.html

ONU: appel à réduire le gaspillage de nourriture pour contribuer à la sécurité alimentaire

ONU: appel à réduire le gaspillage de nourriture pour contribuer à la sécurité alimentaire

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé, mercredi, un appel urgent, à New York, pour la réduction des pertes et... 29.09.2021

Il est temps de lutter contre cette pratique pour contribuer aussi à l'amélioration de la qualité des aliments et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a indiqué la FAO dans un document publié à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires, célébrée le 29 septembre.Selon la FAO, 931 millions de tonnes, soit 17% des aliments produits en 2019, ont fini dans les poubelles des ménages, des détaillants, des restaurants et des autres acteurs de l'alimentation.Entre-temps, 811 millions de personnes ont faim et 132 millions sont confrontées à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle aujourd'hui en raison de la pandémie de Covid-19.En termes d'argent, les pertes alimentaires annuelles sont estimées à 400 milliards de dollars, a relevé l’organisation onusienne, ajoutant que les aliments qui ne sont pas consommés gaspillent des ressources telles que la terre, l'eau, l'énergie, le sol, les semences et d'autres intrants utilisés pour leur production.La FAO a appelé en outre à une action accélérée en vue de la réalisation de l'Objectif de développement durable 12, qui vise à assurer une consommation durable et à réduire de moitié le gaspillage alimentaire mondial par habitant d'ici 2030.D’après l’Organisation, cela nécessite l'engagement et la participation de la société dans son ensemble : les autorités nationales et locales, les entreprises et les particuliers, afin de donner la priorité aux actions allant dans ce sens.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

