Raoult promet une "surprise pour novembre" alors qu’il est poussé à la porte de son IHU – vidéo

Officiellement retraité de l'IHU de Marseille depuis le 31 août, Didier Raoult a relayé sur YouTube sa traditionnelle vidéo du mardi. Dénonçant que "les meilleurs so[ie]nt obligés de partir", il se plaint de faire l'objet "d'insultes" et d'être "harcelé" en France depuis des mois. Comme il le précise, il s’agirait d’"un harcèlement personnel" et d’"un harcèlement par les institutions"."Les meilleurs de ce pays s'en vont"Revenant sur son éviction de l'IHU de Marseille le 31 août dernier, le controversé médecin français l’explique:"Je suis bénévole depuis que je fais l'IHU, je n'ai pas d'activité privée. On peut au moins nous traiter correctement, en tout cas ne pas nous harceler. Moi je m'en fiche, ma carrière est faite, ça m'indiffère. Il ne faut pas laisser une délinquance anti-élitiste s'installer. Ce pays doit protéger les gens qui font de la science de qualité", a-t-il conclu dans cette vidéo.ÉvictionFigure controversée de la lutte contre le coronavirus en France, Didier Raoult a été très médiatisé pendant la crise sanitaire pour avoir promu les bienfaits de la chloroquine sur les patients infectés par le virus. Malgré des études démontrant son inefficacité, le professeur continue de défendre l'hydroxychloroquine en assurant que cette molécule permet de "diminuer de 75% le risque de mort".Le professeur Didier Raoult a surtout suscité des crispations dans le monde scientifique comme politique après des propos sur la vaccination en affirmant que les vaccins actuels ne diminuent que de 50 à 60% le risque d'infection, estimant donc que "la diminution du risque n’est pas aussi spectaculaire que ce qu’on dit dans la publicité".Depuis le 31 août 2021, rattrapé par la retraite, Didier Raoult, n’est plus professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au sein d’Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille. En outre, les six membres fondateurs de l'IHU Méditerranée Infection et la présidente de l'Institut dirigé par Didier Raoult ont acté début septembre le lancement du recrutement d'un successeur au professeur controversé, qui sera désigné au plus tard le 30 juin 2022. Le processus de recrutement doit d'abord être accepté par un conseil d'administration composé de 18 membres et prévu le 23 novembre.

Caillou Super. J'ai hate. A mon avis, quelques personnes haut-placées commencent deja a transpirer. 5

bert colbert vivement novembre, il va encore nous faire rire. Donc il veut rester à la tête de l'IHU ? Alors qu'il a atteint la limite d'age ... Et vu le niveau intellectuel de ses soutiens, pas sur qu'ils soient prêt à se battre pour la retraite à 70 ans 2

