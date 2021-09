https://fr.sputniknews.com/20210929/sept-personnes-arretees-apres-le-piratage-de-milliers-de-pass-sanitaires-1051920632.html

Sept personnes arrêtées après le piratage de milliers de pass sanitaires

Sept personnes arrêtées après le piratage de milliers de pass sanitaires

Alors que le pass sanitaire est obligatoire pour visiter les lieux de loisirs et culturels, ou encore les bars et restaurants, ceux ne voulant pas se faire... 29.09.2021

Depuis l’instauration du pass sanitaire, les fournisseurs de faux certificats de vaccination et de QR codes continuent d’avoir recours à divers moyens, pas toujours réussis, pour aider les intéressés à contourner la loi.Accusée de faire partie d’un réseau de hackers ayant créé 2.700 faux pass sanitaires en piratant une pharmacie à Angers, une femme originaire de Tours (Indre-et-Loire) a été placée en garde à vue le 23 septembre, a rapporté France 3 le 28 septembre; qui précise que six autres "clients" suspectés du réseau ont aussi été placés en garde à vue.Les faits commencent au début du mois de septembre, quand le directeur d’une pharmacie à Angers (Maine-et-Loire) a porté plainte au commissariat de la ville, expliquant que son officine "semble avoir été piratée" entre le 20 et 30 août, relate Ouest-France. Près de 3.000 pass sanitaires auraient ainsi été édités frauduleusement à partir de son compte "alors que nous tournons à dix vaccinations par jour", explique le pharmacien au quotidien.Dans la loi française, produire ou utiliser un faux document expose jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, quand les hackers encourent, eux, cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende.Pour lutter contre la fraude aux attestations de vaccination, l’Assurance maladie a indiqué le 23 septembre qu’elle collaborait avec les services de police et de justice.Environ 36.000 faux pass éditésQuelque 36.000 pass sanitaires frauduleux circulent actuellement sur le territoire national, rapportait le 23 septembre Franceinfo, se référant à un bilan de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).Un peu plus tôt, une jeune employée du plus grand centre de vaccination de Bordeaux a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour avoir édité une vingtaine de faux pass sanitaire au bénéfice de proches à qui elle voulait rendre service.Une "faille déontologique"Alors que l'édition et l’utilisation frauduleuse de QR codes perdure, le pass sanitaire d’Emmanuel Macron a fuité sur Internet. Le QR code, avec les nom, prénom et date de naissance du Président de la République, sa date de vaccination et le nom du vaccin administré, a circulé sur les réseaux sociaux. Selon l'Élysée, une "faille déontologique" est en cause.Cette fuite est intervenue après que le QR code du pass sanitaire de Jean Castex a connu le même destin.

