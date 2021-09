https://fr.sputniknews.com/20210929/south-african-airways-et-kenya-airlines-decident-de-cooperer-1051911033.html

South African Airways et Kenya Airlines décident de coopérer

South African Airways et Kenya Airlines décident de coopérer

Près d'une semaine après avoir pris son envol après une interruption de 18 mois, South African Airways (SAA) a signé, mardi, un protocole de coopération avec... 29.09.2021, Sputnik France

Le responsable a de même expliqué qu’une partie de la stratégie de croissance de la compagnie est de devenir un acteur majeur des voyages régionaux, à la faveur de ce protocole conjoint avec Kenya Airways.Pour sa part, le PDG de Kenya Airways, Allan Kilavuka, a déclaré que pour que le secteur de l'aviation survive à l'avenir, les partenariats sont primordiaux.La coopération entre les deux compagnies aériennes améliorera les avantages pour les clients en mettant à disposition un plus grand réseau combiné de passagers et de fret, en favorisant l'échange d'expertise, d'innovation et de meilleures pratiques et en adoptant des solutions organiques locales pour relever les défis techniques et opérationnels, a-t-il soutenu.La compagnie nationale SAA a repris ses vols, la semaine dernière, après avoir été clouée au sol en raison d'une restructuration il y a plus d'un an.Le gouvernement sud-africain avait annoncé en juin de cette année que la compagnie aérienne avait acquis un nouveau partenaire de capitaux privés, Takatso Consortium, qui serait l'actionnaire majoritaire.

