https://fr.sputniknews.com/20210929/une-organisation-caritative-yemenite-remporte-la-distinction-nansen-2021-pour-les-refugies-1051911834.html

Une organisation caritative yéménite remporte la distinction Nansen 2021 pour les réfugiés

Une organisation caritative yéménite remporte la distinction Nansen 2021 pour les réfugiés

La distinction Nansen 2021 du Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) a été décernée à une organisation yéménite " qui a fourni des services vitaux à des... 29.09.2021, Sputnik France

2021-09-29T12:27+0200

2021-09-29T12:27+0200

2021-09-29T12:27+0200

afrique

yémen

réfugiés

haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (hcr)

fridtjof nansen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1045757752_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_36a82503ef4821ba3280a876736d5691.jpg

La distinction Nansen du HCR pour les réfugiés est décernée chaque année à des personnes, des groupes et des organisations en récompense de leur dévouement exceptionnel en faveur de la protection des réfugiés, des déplacés ou des apatrides. Depuis sa création en 1954, cette distinction a été décernée à plus de 60 lauréats issus de différents pays du monde entier.L’ONG Jeel Albena Association for Humanitarian Development, fondée en 2017, a remporté la prestigieuse récompense pour son action en faveur des personnes déplacées à cause du conflit au Yémen, alors que les lignes de front mouvantes, les échanges de tirs et les explosions se rapprochaient dangereusement de leurs locaux, explique le HCR dans un communiqué.Son fondateur, Ameen Jubran, 37 ans, a lui-même été déplacé à cause des combats et il a même frôlé la mort.La récompense accordée à l’ONG Jeel Albena met en lumière la situation des personnes déplacées par le conflit au Yémen, un pays en proie à l’une des pires crises humanitaires au monde, note le HCR, rappelant que quatre millions de personnes, ont fui leur foyer, souvent sans rien emporter avec elles. Pourtant, ce conflit et les souffrances humaines qu’il engendre sont souvent ignorés, ajoute l’agence.L’ONG Jeel Albena emploie plus de 160 personnes et mobilise également 230 bénévoles, dont beaucoup sont eux-mêmes des déplacés internes. Basée dans la ville portuaire de Hodeida, au bord de la mer Rouge, elle a fourni des emplois et environ 18 000 abris d’urgence pour les déplacés internes qui vivent dans des installations informelles dans la région de Hodeida et la province de Hajjah.L’organisation a également organisé des formations pour les femmes yéménites déplacées afin de les aider à subvenir à leurs besoins. Elle rénove aussi des écoles locales, au bénéfice de la communauté locale et des populations déplacées dans la région.

yémen

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

yémen, réfugiés, haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (hcr), fridtjof nansen