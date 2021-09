https://fr.sputniknews.com/20210929/zemmour-aurait-bien-plus-de-chance-de-gagner-en-2022-que-le-pen-1051922904.html

Zemmour aurait bien plus de chance de gagner en 2022 que Le Pen

Si les sondages analysent les intentions de vote au moment de leur parution, il est également possible de connaître le point de vue des pronostiqueurs du marché prédictif présidentiel qui évaluent les chances de chaque candidat de remporter l'élection d'avril 2022. Selon les premiers, les vainqueurs du premier tour seraient Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D’après les seconds, la place de Marine Le Pen pourrait bien revenir à celui qui n’est pas officiellement candidat mais qui gravit avec assurance les marches de l’opinion: Éric Zemmour.Le Président en exercice semble rafler toutes les mises, sa cote s’étant stabilisée depuis le printemps aux alentours de 60% de chances de gagner. Mais c’est Éric Zemmour qui est placé deuxième par le marché avec plus de 25% de chances. Un chiffre qui n’est peut-être pas impressionnant en lui-même mais qui est bien plus important que celui de Marine Le Pen, qui n’atteint que 5%.Interrogé sur qui sera en lice au second tour de la présidentielle, seuls 19,2% estiment que ce seront Emmanuel Macron et Marine et Le Pen, alors que 77,9% sont convaincus que le Président actuel y arrivera mais sans la dirigeante du RN. Il y aurait ainsi de fortes chances qu’Emmanuel Macron affronte un autre candidat au second tour.La méthodeLe marché prédictif est une plateforme de paris virtuels en ligne permettant d’interroger l’intelligence collective. Une prévision est cotée sous forme d’actions. Si elle est avérée, l’action vaudra 100 points, sinon rien. La méthode a été lancée par Le Point en juin 2015. Hypermind affirme sur son site que le premier marché prédictif moderne –via Internet– a été mis en place par la business school de l’université de l’Iowa il y a plus de 25 ans et que cette forme d’intelligence collective a démontré sa capacité à mieux anticiper que les sondages d’opinion.Il est possible de participer au marché prédictif présidentiel Hypermind-Le Point sur https://lepoint.hypermind.com. Et de gagner 5.000 euros.SondageD’après une enquête publiée par Harris Interactive le 28 septembre, Emmanuel Macron "remporte" toujours les intentions de vote: il arriverait largement en tête au premier tour, avec un résultat entre 23% et 26% selon les configurations. Il serait suivi par Marine Le Pen, mais avec seulement 16%. Viendraient après Xavier Bertrand (14%) et Éric Zemmour ex aequo avec Jean-Luc Mélenchon (13%).Le sondage a été réalisé en ligne du 24 au 27 septembre sur un échantillon de 1.379 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 1.048 inscrites sur les listes électorales.

