Bataille de Moscou

Hitler a envoyé plus de chars et d'unités motorisées à Moscou qu'en mai 1940 contre la France, la Belgique et les Pays-Bas réunis. 1.700 chars, plus de 14.000 pièces d'artillerie et mortiers et 1.390 avions ont été lancés contre la capitale soviétique. Les effectifs allemands près de Moscou se chiffraient à 1,8 million d’hommes.

Sur la photo: Moscovites construisant des obstacles anti-char, automne 1941.