https://fr.sputniknews.com/20210930/ces-mesures-pour-reduire-limpact-de-la-flambee-energetique-etudiees-par-lexecutif--1051926428.html

Ces mesures pour réduire l’impact de la flambée énergétique étudiées par l’exécutif

Ces mesures pour réduire l’impact de la flambée énergétique étudiées par l’exécutif

Jean Castex doit dévoiler ce 30 septembre "les mesures du gouvernement pour faire face à l’augmentation des prix de l’énergie". À l’approche de ses annonces... 30.09.2021, Sputnik France

2021-09-30T12:17+0200

2021-09-30T12:17+0200

2021-09-30T12:19+0200

france

gaz

énergie

électricité

jean castex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1046096835_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_58036483ae3f6dae1fa8be59129dd71f.jpg

Les annonces de nouvelles hausses des prix de l’énergie s’accumulent. Après une augmentation du gaz de 12,6% pour le mois d’octobre, une autre de 15% est attendue en novembre pour le tarif régulé de vente (TRV), vendu par Engie, rapporte Le Parisien. Craignant la reprise de la colère sociale ayant déclenché le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement se penche sur les moyens de l’éviter.Mesures de court termeL’exécutif a déjà annoncé une aide exceptionnelle de 100 euros supplémentaires destinés aux ménages les plus modestes, bénéficiaires de chèque énergie. Ce 30 septembre, Jean Castex devra présenter des mesures supplémentaires. Alors que la baisse de la TVA n’est pas prévue, selon les informations de RTL, d’autres pistes sont envisagées.Il s’agit par exemple du gel des augmentations sur les tarifs régulés, avec un rattrapage plus tard au cours de l’année, la possibilité de jouer sur l’ATRD (Accès des tiers au réseau de distribution de gaz naturel), et une taxe sur l’acheminement du gaz, détaille Le Parisien.Mesures de long termeLa nécessité de développer d’autres capacités énergétiques revient régulièrement comme un enjeu important. En 2019, la France comblait ses besoins énergétiques par ses propres moyens à 45,5%, la moitié étant importée. Emmanuel Macron a réitéré cette stratégie en Conseil des ministres, poursuit Le Parisien:"Réduire notre dépendance, c’est ce que nous avons engagé avec la transformation de notre modèle industriel, de mobilités, vers moins d’hydrocarbures, a-t-il insisté. L’indépendance française et européenne est absolument clé".Le marché de l’énergieLa flambée des prix de l’énergie risque de durer pendant tout l’hiver, comme Bruno Le Maire et Thierry Breton l’ont avancé fin septembre. Pour l’heure, ces prix ne cessent de battre les records historiques sur les bourses. Le seuil de 1.000 dollars pour 1.000 mètres cubes de gaz a été franchi le 28 septembre à ICE Futures pour les contrats à terme du hub néerlandais TTF concernant une livraison en octobre. À l’ouverture de la bourse ce 30 septembre, son cours a dépassé la barre des 1.100 dollars.L'étude d'UFC-Que choisir, présentée le 20 septembre, a anticipé un bond de "près de 10%" pour le tarif réglementé de vente de l’électricité, toutes taxes comprises. Ce qui reviendrait à une augmentation moyenne de 150 euros pour les ménages utilisant aussi l’électricité comme moyen de chauffage. La facture annuelle s’élèverait alors à 1.700 euros, selon les estimations de l’AFP.En février 2022, les prix de l'électricité devraient augmenter d'environ 12%, a prévenu ce 30 septembre Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.Ces hausses surviennent sur fond d’une inflation qui continue de s’accélérer. Selon l’Insee, elle est en septembre de 2,1% sur un an.

Vulcain La seule mesure vraie et réaliste est de baisser les TAXES imposées 🐙😈 par ces GVT successifs sur le pétrole et le gaz 🤔❗ Les autres mesures sont des placebos 👎😱❗ 3

city Tout simplement scandaleux, en ce qui concerne l'électricité nous sommes autonomes. Les tarifs vont augmentés de façon exponentielle à la demande de l'Allemagne qui tient de main ferme l'UE. Lorsque l'Allemagne veut quelque chose pour son unique profit, les français se couchent.... 1

12

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

gaz, énergie, électricité, jean castex