Corée du Sud: l'armée de l'air renforce ses capacités de défense spatiale

L'armée de l'air sud-coréenne s'apprête à inaugurer jeudi un centre spatial sous le contrôle direct de son chef d'état-major, le général Park In-ho, dans le... 30.09.2021

Une cérémonie d'installation d'enseigne est prévue au quartier général de l'armée de l'air dans la ville centrale de Gyeryong, présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Park In-ho, précise Yonhap, citant l'armée sud-coréenne.La nouvelle organisation sera chargée des échanges avec d'autres unités spatiales relevant du ministère de la Défense et du Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS), ainsi qu'avec ses homologues étrangers et les instituts de recherche non militaires pour une communication et un cadre politique efficaces.La création du nouveau centre représente la dernière initiative d'une série d'efforts déployés par l'armée afin d'améliorer ses capacités de défense spatiale.

