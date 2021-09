https://fr.sputniknews.com/20210930/didier-raoult-sa-reponse-pour-en-finir-une-bonne-fois-pour-toutes-avec-le-covid-1051937534.html

Didier Raoult: sa réponse pour en finir une bonne fois pour toutes avec le Covid

Didier Raoult: sa réponse pour en finir une bonne fois pour toutes avec le Covid

Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 sont au vert en France. Faut-il se féliciter d’une campagne de vaccination gagnante? Pour le Pr Didier Raoult, les... 30.09.2021, Sputnik France

2021-09-30T19:57+0200

2021-09-30T19:57+0200

2021-09-30T20:03+0200

covid-19

épidémie

vaccin

covid-19

didier raoult

hydroxychloroquine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104370/14/1043701413_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc11ef6b45384f8d6d7a8cc6e51433a8.jpg

Le microbiologiste en est certain: à elle seule, la vaccination ne permettra pas d’envisager une sortie de la crise sanitaire dans les mois qui viennent. Le cocktail gagnant, selon lui? Une prise en charge rapide des malades grâce à son fameux (et très décrié) traitement à base d’hydroxychloroquine et d’azithromycine. Et une vaccination ciblée sur les personnes à risque, âgées ou présentant des comorbidités. Mais le directeur l’IHU Méditerranée Infection ne se fait guère d’illusions concernant une éradication, "peu vraisemblable" d’après lui, de l’épidémie.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

épidémie, vaccin, covid-19, didier raoult, hydroxychloroquine