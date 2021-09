https://fr.sputniknews.com/20210930/en-allemagne-une-nonagenaire-accusee-de-crimes-nazis-en-cavale-1051929863.html

En Allemagne, une nonagénaire accusée de crimes nazis en cavale

En Allemagne, une nonagénaire accusée de crimes nazis en cavale

Une Allemande âgée de 96 ans, accusée de "complicité de meurtre" pour avoir travaillé dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, a... 30.09.2021, Sputnik France

2021-09-30T14:47+0200

2021-09-30T14:47+0200

2021-09-30T15:16+0200

international

seconde guerre mondiale

justice

camp de concentration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103510/87/1035108706_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_9b04e3b7b3143d959d3006fc53afd849.jpg

Irmgard Furchner avait rejoint à l'âge de 18 ans le camp de concentration de Stutthof en tant que dactylographe entre 1943 et 1945 pour retranscrire des ordres d'exécution dictés par le commandant du camp, et aurait ainsi participé à l'assassinat de 11.412 personnes.Plus tard dans la journée, la porte-parole du tribunal d'Itzehoe, Frederike Milhoffer, a confirmé à l’AFP que l'ancienne secrétaire d'un camp de concentration a été "retrouvée".Selon le magazine Der Spiegel, elle aurait écrit au juge pour demander à ce que son dossier soit examiné par contumace, une impossibilité légale en Allemagne. L'affaire est jugée par un tribunal pour adolescents en raison du jeune âge d'Irmgard Furchner au moment des faits.Irmgard Furchner est la dernière d'une longue série de nonagénaires à être accusés de crimes dans le cadre de l'Holocauste perpétré par le régime nazi.Selon son avocat Wolf Molkentin, l'accusée ignorait le massacre de masse orchestré dans le camp de concentration où elle travaillait.Environ 65.000 personnes, parmi lesquelles des juifs et des prisonniers de guerre, sont mortes de faim, de maladie ou d'asphyxie dans les chambres à gaz du camp de concentration de Stutthof, près de Gdansk dans l'actuelle Pologne, entre 1939 et 1945.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

seconde guerre mondiale, justice, camp de concentration